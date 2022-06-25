В Барнауле мужчины смогут бесплатно проверить здоровье, сдав биохимический анализ крови в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики, сообщили в мэрии.

Результаты этого анализа расскажут о состоянии организма в целом и органов в отдельности.

Медучреждение расположено по адресу ул. Ползунова, 23. На бесплатное обследование можно будет прийти с 27 по 29 июня с 08:00 до 15:00.

Предварительная запись для этого не требуется. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС.