Заболеваемость коронавирусом растет в 110 странах мира

Уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти в 110 странах мира. Об этом рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Под воздействием распространения BA.4 и BA.5 число случаев растёт в 110 государствах. <...> Эта пандемия меняется, но она не завершена», — цитируют Гебрейесуса «Известия».

Ранее сообщалось, что на территории России впервые выявили новый вариант «омикрон"-штамма коронавируса — ВА.4.

Эксперт отметил, что вариант коронавируса BA.4 внесён в базу VGARus. Он также добавил, что в данный момент россияне чаще всего заражаются вариантом коронавируса BA.2, а также его субвариантами.