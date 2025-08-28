Идея базируется на результатах опроса, проведенного среди врачей два года назад

28 августа 2025, 14:29, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Депутаты Госдумы предложили ввести существенные доплаты для врачей-наставников и финансовую поддержку для молодых специалистов, начинающих работу в государственных медучреждениях, сообщает ТАСС.

«Инициативная группа намерена внести поправки к законопроекту о наставничестве, который в ближайшее время будет рассмотрен парламентом», – говорится в сообщении.

Согласно предложениям, медицинским работникам, которые берут на себя функции наставников, будет устанавливаться надбавка в размере половины их заработной платы. Кроме того, выпускникам медвузов, которых обяжут три года трудиться под руководством наставников, предлагается выплачивать подъемные. Это должно компенсировать дополнительные расходы, связанные с обязательной отработкой.

Как пояснил депутат ГД Сергей Миронов, идея базируется на результатах опроса, проведенного среди врачей два года назад. Тогда специалисты сами оценили справедливый размер доплаты в 50% от оклада.

Авторы поправок считают важным учитывать мнение медиков, так как именно на их плечах держится государственная система здравоохранения, и без создания достойных условий кадровый дефицит решить невозможно.

Ранее сообщалось, что жесткий дефицит врачей наблюдается в Алтайском крае и в других регионах Сибири.