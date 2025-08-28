Медикам предложили назначить прибавку в половину зарплаты
Идея базируется на результатах опроса, проведенного среди врачей два года назад
28 августа 2025, 14:29, ИА Амител
Депутаты Госдумы предложили ввести существенные доплаты для врачей-наставников и финансовую поддержку для молодых специалистов, начинающих работу в государственных медучреждениях, сообщает ТАСС.
«Инициативная группа намерена внести поправки к законопроекту о наставничестве, который в ближайшее время будет рассмотрен парламентом», – говорится в сообщении.
Согласно предложениям, медицинским работникам, которые берут на себя функции наставников, будет устанавливаться надбавка в размере половины их заработной платы. Кроме того, выпускникам медвузов, которых обяжут три года трудиться под руководством наставников, предлагается выплачивать подъемные. Это должно компенсировать дополнительные расходы, связанные с обязательной отработкой.
Как пояснил депутат ГД Сергей Миронов, идея базируется на результатах опроса, проведенного среди врачей два года назад. Тогда специалисты сами оценили справедливый размер доплаты в 50% от оклада.
Авторы поправок считают важным учитывать мнение медиков, так как именно на их плечах держится государственная система здравоохранения, и без создания достойных условий кадровый дефицит решить невозможно.
Ранее сообщалось, что жесткий дефицит врачей наблюдается в Алтайском крае и в других регионах Сибири.
14:38:27 28-08-2025
Два года назад опрашивали. Теперь два года изучать будут. Ну а потом еще два года думать, что с эти делать. Россия, великая страна...
15:14:37 28-08-2025
50% от оклада. ПХАХПХАХАХАХА. мой оклад 9 с копейками тысяч. Ради таких доплат еще повкалывать нужно!?!
16:00:08 28-08-2025
Врач (15:14:37 28-08-2025) 50% от оклада. ПХАХПХАХАХАХА. мой оклад 9 с копейками тысяч.... видели мы как вы там "вкалываете". болтаетесь из кабинета в кабинет. я к лору записался 3 недели ждал. пришел. посмотрели говорят вам к врачу надо. сказать платные клиники ? медсестра сидит "подсивает" - я за такие деньги тут "вкалывать" не собираюсь.
конец истории.
16:07:31 28-08-2025
Врач (15:14:37 28-08-2025) 50% от оклада. ПХАХПХАХАХАХА. мой оклад 9 с копейками тысяч.... Где Вы увидели про оклад??? "назначить прибавку в половину зарплаты" - от зарплаты, а она складывается не только из оклада.
16:27:03 28-08-2025
Гость (16:07:31 28-08-2025) Где Вы увидели про оклад??? "назначить прибавку в половину з... В приведенном тексте- "Тогда специалисты сами оценили справедливый размер доплаты в 50% от оклада"
18:37:43 28-08-2025
Ох, если бы они еще и работу свою выполняли. А так вопрос - за что?
12:36:15 29-08-2025
Здоровье на базаре не купишь. Врачи, это здоровье нации. Надо их учить, и платить.