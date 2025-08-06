Аналитики выяснили, где медикам предлагают наиболее конкурентные зарплаты

06 августа 2025, 14:30, ИА Амител

Врач в больнице / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае в 2025 году наблюдается самый жесткий дефицит врачей среди регионов Сибири, впрочем, во всем СФО недостаточно соответствующих специалистов, чтобы удовлетворить потребности рынка труда, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«В Алтайском крае лишь 0,3 резюме на вакансию врача (нормальные значения для рынка труда начинаются от 4,0 резюме). Но и у соседей ситуация не намного лучше: в Красноярском крае – 0,4 резюме на вакансию, в Омской области – 0,6, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях – по 0,7, в Республике Хакасия – 0,8, в Иркутской области – 0,9, в Республике Алтай – 1,0, в Республике Тыва – 1,2», – говорится в исследовании.

Самый высокий спрос на врачей в 2025 году наблюдается:

в Новосибирской области (3,6 тыс. вакансий, или 24% от всех подобных в СФО);

в Красноярском крае (2,7 тыс., или 18%);

в Алтайском крае (2,3 тыс., или 15%);

в Иркутской области (1,8 тыс., или 12%);

в Омской области (1,7 тыс., или 12%);

в Кемеровской области (1,3 тыс., или 9%);

в Томской области (1,1 тыс., или 8%);

в Республике Хакасия и на Алтае (по 0,1 тыс., или 1%);

в Республике Тыва (0,07 тыс., или 0,5%).

Наиболее конкурентные зарплаты врачам в этом году в Сибири предлагают:

в Республике Тыва (медиана зарплатных предложений 120 тыс. рублей);

в Новосибирской области (100 тыс. рублей);

в Республике Алтай (98,7 тыс. рублей);

в Красноярском крае (96,2 тыс. рублей);

в Иркутской области (89,9 тыс. рублей);

в Кемеровской области (84,8 тыс. рублей);

в Омской области (84,8 тыс. рублей);

в Томской области (81,8 тыс. рублей);

в Республике Хакасия (79,9 тыс. рублей);

отстает от всех Алтайский край (65,4 тыс. рублей).

Хотят большие зарплаты, а предлагают меньше

«В ряде сибирских регионов соискатели-врачи претендуют на более высокие заработки, чем им предлагают работодатели. Самая заметная разница в Республике Алтай: желаемые зарплаты достигли 150 тысяч рублей, что на 51,3 тыс. рублей больше предлагаемых», – выяснили аналитики.

В Республике Тыва ожидаемая зарплата – 150 тыс. рублей, что на 30 тыс. больше рынка. В Республике Хакасия – 100 тыс. рублей (на 20,1 тыс. больше). В Алтайском крае – 84,3 тыс. рублей (на 18,9 тыс. больше).

Также предложения работодателей отстают от желаемых зарплат врачей в Красноярском крае и Кемеровской области.

Наиболее благополучная ситуация сложилась в Новосибирской области, где предложения и ожидания находятся в балансе.

«В Омской, Иркутской и Томской областях работодатели даже немного превосходят желаемые доходы соискателей-врачей», – подчеркнули аналитики.

Ранее 80% работодателей заявили, что испытывают в 2025 году сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. Причем две трети из них добавили, что по сравнению с 2024 годом стало существенно сложнее набирать кадры.



По мнению большинства опрошенных работодателей, чаще всего текучка медперсонала происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и другое), нехватка квалифицированных кандидатов и быстрое выгорание персонала.