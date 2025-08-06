Жесткий дефицит врачей наблюдается на Алтае и в других регионах Сибири
Аналитики выяснили, где медикам предлагают наиболее конкурентные зарплаты
06 августа 2025, 14:30, ИА Амител
В Алтайском крае в 2025 году наблюдается самый жесткий дефицит врачей среди регионов Сибири, впрочем, во всем СФО недостаточно соответствующих специалистов, чтобы удовлетворить потребности рынка труда, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.
«В Алтайском крае лишь 0,3 резюме на вакансию врача (нормальные значения для рынка труда начинаются от 4,0 резюме). Но и у соседей ситуация не намного лучше: в Красноярском крае – 0,4 резюме на вакансию, в Омской области – 0,6, в Кемеровской, Новосибирской и Томской областях – по 0,7, в Республике Хакасия – 0,8, в Иркутской области – 0,9, в Республике Алтай – 1,0, в Республике Тыва – 1,2», – говорится в исследовании.
Самый высокий спрос на врачей в 2025 году наблюдается:
- в Новосибирской области (3,6 тыс. вакансий, или 24% от всех подобных в СФО);
- в Красноярском крае (2,7 тыс., или 18%);
- в Алтайском крае (2,3 тыс., или 15%);
- в Иркутской области (1,8 тыс., или 12%);
- в Омской области (1,7 тыс., или 12%);
- в Кемеровской области (1,3 тыс., или 9%);
- в Томской области (1,1 тыс., или 8%);
- в Республике Хакасия и на Алтае (по 0,1 тыс., или 1%);
- в Республике Тыва (0,07 тыс., или 0,5%).
Наиболее конкурентные зарплаты врачам в этом году в Сибири предлагают:
- в Республике Тыва (медиана зарплатных предложений 120 тыс. рублей);
- в Новосибирской области (100 тыс. рублей);
- в Республике Алтай (98,7 тыс. рублей);
- в Красноярском крае (96,2 тыс. рублей);
- в Иркутской области (89,9 тыс. рублей);
- в Кемеровской области (84,8 тыс. рублей);
- в Омской области (84,8 тыс. рублей);
- в Томской области (81,8 тыс. рублей);
- в Республике Хакасия (79,9 тыс. рублей);
- отстает от всех Алтайский край (65,4 тыс. рублей).
Хотят большие зарплаты, а предлагают меньше
«В ряде сибирских регионов соискатели-врачи претендуют на более высокие заработки, чем им предлагают работодатели. Самая заметная разница в Республике Алтай: желаемые зарплаты достигли 150 тысяч рублей, что на 51,3 тыс. рублей больше предлагаемых», – выяснили аналитики.
В Республике Тыва ожидаемая зарплата – 150 тыс. рублей, что на 30 тыс. больше рынка. В Республике Хакасия – 100 тыс. рублей (на 20,1 тыс. больше). В Алтайском крае – 84,3 тыс. рублей (на 18,9 тыс. больше).
Также предложения работодателей отстают от желаемых зарплат врачей в Красноярском крае и Кемеровской области.
Наиболее благополучная ситуация сложилась в Новосибирской области, где предложения и ожидания находятся в балансе.
«В Омской, Иркутской и Томской областях работодатели даже немного превосходят желаемые доходы соискателей-врачей», – подчеркнули аналитики.
Ранее 80% работодателей заявили, что испытывают в 2025 году сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. Причем две трети из них добавили, что по сравнению с 2024 годом стало существенно сложнее набирать кадры.
По мнению большинства опрошенных работодателей, чаще всего текучка медперсонала происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и другое), нехватка квалифицированных кандидатов и быстрое выгорание персонала.
14:34:06 06-08-2025
а из Минздрава все докладывают и докладывают о новых формах привлечения сотрудников в систему здравоохранения...........
15:24:59 06-08-2025
Гость (14:34:06 06-08-2025) а из Минздрава все докладывают и докладывают о новых формах ... У них работа такая.
16:49:53 06-08-2025
Гость (14:34:06 06-08-2025) а из Минздрава все докладывают и докладывают о новых формах ...
Есть ведь точка не возврата! Уедут ,пустят корни в другом месте, ещё и друзей , коллег перетянут. Это касается и дворников, и учителей, ,и инженеров, и юристов. Работодатели должны задуматься!
14:40:37 06-08-2025
Отстает от всех Алтайский край -65,4 тыс. рублей?
Не может быть! Так часто пишут,что зарплаты растут,особенно у врачей!
14:47:04 06-08-2025
15:00:33 06-08-2025
И при этом в Меде жесткий конкурс на бюджет и заоблачные цена на платное... Странно да? Убирайте платников - вводите целевое, расширяйте ВУЗ и проблема решится
15:16:26 06-08-2025
Гость (15:00:33 06-08-2025) И при этом в Меде жесткий конкурс на бюджет и заоблачные цен... Каким образом? Нехватка врачей обусловлена, тем что, они уезжают работать в другие регионы, где з/п выше и это показатель работы министра здравоохранения Алтайского края, вот сделали у нас в регионе вместо администрации правительство, а Алтайский край как был на предпоследних строках во всем, так и остался, зато з/п себе повысили)))
15:04:51 06-08-2025
И это при своем медуниверситете! "Это какой-то.....!"
23:21:12 06-08-2025
Гость (15:04:51 06-08-2025) И это при своем медуниверситете! "Это какой-то.....!"... В Томске тоже свой медуниверситет есть. Все равно и оттуда уезжают. Куда - сам понимаешь, в столицу.
15:10:10 06-08-2025
Кроме шуток, неплохо могут помочь системы диагностики на базе ИИ.
На западе они показывают хорошие результаты.
Больной описывает состояние, симптомы, результаты анализов, динамику, отвечает на уточняющие вопросы и диагноз ставится в подавляющем большинстве случаев.
Мне диагноз "ишиас седалищного нерва" не могли поставить несколько месяцев, хотя по симптомам оно самое и болячка распространенная, за время определения проблемы посетил 4 терапевтов, 4 неврологов, 2 ревматологов, 2 ортопедов, 1 нейрохирурга, 1 мануальщика, 2 рентгена, 2 УЗИ, 2 мрт/мскт, сдал много анализов и потратил много денег. И только потом начали осознанно лечить. Сколько времени и денег можно было бы сэкономить, если бы диагноз сразу поставили верный?
16:52:01 06-08-2025
Гость (15:10:10 06-08-2025) Кроме шуток, неплохо могут помочь системы диагностики на баз... Алиса вам в помощь, диагноз поставит, лечение назначит, если что и прооперирует.))
17:00:40 06-08-2025
ВВП (16:52:01 06-08-2025) Алиса вам в помощь, диагноз поставит, лечение назначит, если... Предварительный диагноз частично разгрузит врачей. Я добрый десяток часов их времени отнял за 2 месяца моих мытарств по ним. В поисках источника проблем нагружал своим визитом тех, кто вообще не при делах. А если бы сначала был предварительный диагноз, то сразу к профильным врачам на его уточнение и на назначение лечения. Я не говорю ИИ заменит врача, Боже упаси, но это мог бы быть инструмент, облегчающий жизнь и им и пациентам.
17:48:42 06-08-2025
Гость (17:00:40 06-08-2025) Предварительный диагноз частично разгрузит врачей. Я добрый ... Какой ИИ в больницах!))) Часто простого интернета нет, все программы висят. В районах порой полный швах.
09:49:36 07-08-2025
Гость (15:10:10 06-08-2025) Кроме шуток, неплохо могут помочь системы диагностики на баз...
вопрос: за что платить этим недоумкам?
15:20:25 06-08-2025
Жалею только об одном, что врачём не стал. Никто не подсказал, что так можно было, хотя бы в медицинский колледж поступить. Сейчас бы работал востребованным специалистом, "не клят, не мят" и уважают). Почему-то раньше мужское население должно непременно быть слесарем, шофёром (водителем), ментом или военным. Эх, вторую жизнь обязательно медицине посвящу!
18:46:38 06-08-2025
Гость (15:20:25 06-08-2025) Жалею только об одном, что врачём не стал. Никто не подсказа... ВрачОм- видимо и учителем русского не стал.
15:24:13 06-08-2025
и быстрое выгорание персонала.
Медперсонала не хватает. Работаешь как говорят, "За себя и того парня" Оплачивать не хотят или дают самый минимум под лозунгом "Больные не должны страдать". Поэтому работают на 1,5, 2,0 ставки, а им это надо
16:12:10 06-08-2025
ВВП (15:24:13 06-08-2025) и быстрое выгорание персонала.Медперсонала не хватает. Р... Они может и работают на 2 и 3 ставки, только строго с 8 до 16 часов (это именно про стационар), а дальше или домой едут или в частную клинику на подработку
17:17:14 06-08-2025
Гость (16:12:10 06-08-2025) Они может и работают на 2 и 3 ставки, только строго с 8 до 1... Строго с 8 до 16 это и есть ставка. Как ты сюда поместишь 2-3 непонятно.
23:24:05 06-08-2025
Гость (17:17:14 06-08-2025) Строго с 8 до 16 это и есть ставка. Как ты сюда поместишь 2-... Ночные дежурства в двойном объеме оплачиваются. Работа в выходные и праздничные дни тоже. Совмещение должностей и прочие переработки. На одну ставку врачу не прожить. Поэтому выгорают и уходят туда, где более человеческие условия при аналогичной зарплате.
07:56:52 07-08-2025
Гость (17:17:14 06-08-2025) Строго с 8 до 16 это и есть ставка. Как ты сюда поместишь 2-... Законы знать нужно
15:34:51 06-08-2025
это было еще при ковиде в 2022м, ужас просто. если бы вы знали, то плакали бы неделю, как все плохо
17:08:50 06-08-2025
Когда то давно, когда АМИК ещё был бело-оранжевым вам врачи тут объясняли что будет жопа, но все как один возмущались - не нравится-увольняйтесь. Вот и уволились.
18:48:23 06-08-2025
Где это в АК 65тр дают на ставку? В посёлке с населением меньше 50000?
21:53:05 06-08-2025
В вести Алтай показывали в селе медсестра зарплата 58 тысяч на руки, нормально, тем более для начинающих. Плюс ещё меры поддержки разные. Запросы умерять надо. Зарплаты у большинства не большие.
09:03:28 07-08-2025
Гость (21:53:05 06-08-2025) В вести Алтай показывали в селе медсестра зарплата 58 тысяч ... 58 это на сколько ставок? Запросы умерять надо? Вам надо вы и умеряйте. Меры поддержки это типа земского доктора за миллион на 5 лет? Поищите лохов в другом месте. Зарплаты у большинства небольшие? Так почему в других регионах большие?
10:18:23 07-08-2025
Гость (09:03:28 07-08-2025) 58 это на сколько ставок? Запросы умерять надо? Вам надо вы ... На одну ставку 😁.
08:30:17 07-08-2025
Забота о человеческом капитале государства прямая обязанность государства! А у нас просто гос измена, при наличии ВУЗ в крае дефицит! А платных клиник переизбыток, не пора их ликвидировать ? Платная медицина - обман населения!
09:52:43 07-08-2025
Гость (08:30:17 07-08-2025) Забота о человеческом капитале государства прямая обязанност...
доберутся и до них, не переживайте
10:16:18 07-08-2025
Не лечат, а вытягивают деньги! Реклама БАДов и навязывание, и т.д.