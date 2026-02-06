Медикам роддома № 2 в Барнауле задержали зарплату. Вопрос пришлось решать Минздраву
Деньги, которые должны были прийти еще 30 января, сотрудники получили только вечером 4 февраля
06 февраля 2026, 08:00, ИА Амител
В барнаульском роддоме № 2 произошла серьезная задержка заработной платы. Об этом в начале февраля amic.ru анонимно рассказали сотрудники медучреждения. Несколько дней они не получали положенный по трудовому договору аванс. Затем им перечислили деньги, но гораздо меньше, чем нужно. Попытки решить вопрос через главного врача ни к чему не привели.
Разобраться в ситуации удалось только после вмешательства министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. 4 февраля средства поступили медикам в полном объеме, рассказали в ведомстве.
"То, что нам пришло, — это слезы"
Как рассказала одна из сотрудниц роддома, в трудовых договорах медиков прописано, что авансовую часть они должны получать не позднее 30-го числа. Но 30 января никакие деньги медикам не пришли. Ситуация вызвала массовое недовольство, потому что наложилась и так на непростое для роддома время, пояснила собеседница.
«Все медучреждения получили, а наш роддом — нет. Якобы не было финансирования из Москвы. В сентябре, октябре и ноябре нам убрали все доплаты. Сказали, что из-за малого количества родов. А тут вовсе перестали платить. При том что январь мы отработали с большим количеством родов — "Дар" был закрыт на санитарную обработку. Мы любим свою работу и готовы работать, но не за спасибо ведь», — писала она в редакцию amic.ru.
По ее словам, коллектив обращался за разъяснениями к главному врачу медучреждения, но никаких внятных ответов не получил.
2 февраля аванс пришел, но гораздо меньше, чем ожидали медики.
«То, что нам пришло, — это слезы. Если раньше аванс был 12—13 тысяч, то вчера пришло по 6400 рублей абсолютно всем. Отработать месяц и получить такой аванс: тут не то чтобы продукты купить, за проезд, кредиты и оплату "коммуналки" многим платить нечем», — поделилась сотрудница.
Взялись за финансовую дисциплину больницы
Amic.ru следил за развитием ситуации и обратился за комментариями в Минздрав Алтайского края. В ведомстве пояснили, что в курсе ситуации: более того, министру пришлось вмешаться, чтобы медработники получили положенные им деньги. По его поручению 3 февраля провели совещание с участием профильных служб министерства и финансового отдела роддома № 2.
«По словам руководства медицинской организации, задержка выплат была связана с характерным для января высоким авансом из-за большого количества праздничных дней. Также на совещании было отмечено, что в связи с маленьким количеством родов медорганизация находится в нестабильном финансовом положении», — рассказали в Минздраве региона. Впрочем, к неприятной ситуации, возможно, привели и конкретные решения руководства медучреждения. По крайней мере, в ведомстве подчеркнули, что в отношении руководства "приняты меры по повышению финансовой дисциплины". Также разработан и комплекс мер, который позволит избежать таких ситуаций в будущем. Но что именно для этого будет сделано, не уточняется.
Медики, обращавшиеся в редакцию amic.ru, подтвердили, что получили все недостающие средства вечером 4 февраля. Теперь они ждут дату следующей зарплаты — 15 февраля — и надеются, что деньги придут в срок и в полном объеме.
" в связи с маленьким количеством родов медорганизация находится в нестабильном финансовом положении"============= Этот показатель не влияет на зарплату министра? Хана приближается. В январе не выплатили ЕДК, сказали теперь будете получить на месяц позже то есть только в феврале.
09:02:51 06-02-2026
Работающие в роддоме виноваты в малом количестве родов? Они могут как-то повлиять на данный процесс?
09:43:29 06-02-2026
Гость (09:02:51 06-02-2026) Работающие в роддоме виноваты в малом количестве родов? Они ...
Да, нужно самим рожать, чтобы аванс не падал
09:07:28 06-02-2026
Вам все доплаты были по родовым сертификатам. Нет родов - нет сертификатов - нет денег!
09:34:03 06-02-2026
Такой отличный роддом!
Я там рожала?
Что случилось?
09:56:44 06-02-2026
Евдокия (Дуся Я) (09:34:03 06-02-2026) Такой отличный роддом!Я там рожала?Что случилось? ... Откуда мы знаем, где ты рожала.
10:36:23 06-02-2026
Гость (09:56:44 06-02-2026) Откуда мы знаем, где ты рожала.... смешно)))
09:44:12 06-02-2026
А пишут, что у медицинских работников средняя ЗП более 70 тысяч.
10:01:22 06-02-2026
Гость (09:44:12 06-02-2026) А пишут, что у медицинских работников средняя ЗП более 70 ты... Это пишут дезинформацию для противника по заданию партии.
10:09:15 06-02-2026
Ничего не понятно. Они в январе аванс должны были получить пропорционально отработанным дням, то есть за четыре дня из пятнадцати рабочих, с 12 по 15 января. Там же оклады в основном? Тогда маленький аванс вполне логичен, оновная сумма упадет в зп. А за задержку, по идее, работодатель должен как минимум компенсацию выплатить. Это ежели по ТК.
12:50:58 06-02-2026
Гость (10:09:15 06-02-2026) Ничего не понятно. Они в январе аванс должны были получить п... Вы действительно считаете, что роддом работает по пятидневке и до 12 января вообще был закрыт, типа праздничные дни? он круглосуточно работает, к вашему сведению.
13:37:41 06-02-2026
Гость (10:09:15 06-02-2026) Ничего не понятно. Они в январе аванс должны были получить п... Вообще-то когда вся страна праздновала под елками, роддома и другие стационары работали без выходных. Дежурствами хорошие суммы получились.
14:10:46 06-02-2026
Гость (13:37:41 06-02-2026) Вообще-то когда вся страна праздновала под елками, роддома и... Ну дежурства - это ж не оклад, как я понимаю, а отдельная статья дохода. И да, стационары-то работали, но там, скорее всего, на месте даже днем были только дежурные врачи. И никаких плановых операций и т.д. Кстати, в роддомах в праздники тоже... не сказать, что все идет как обычно. А уж ежели этот праздник совпадает с юбилем роддома, то вообще тушите свет.
17:02:10 06-02-2026
Гость (10:09:15 06-02-2026) Ничего не понятно. Они в январе аванс должны были получить п... Роддом и в праздники работает. Там дверь на клюшку не закроешь. Нет родов, а люди дежурят. И в праздники должна быть двойная оплата не зависимо от количества родов.
10:52:42 06-02-2026
обижать самых слабых удела сами понимаете кого. Министр здравоохранение края молчит? Губер тоже?
12:09:30 06-02-2026
Гость (10:52:42 06-02-2026) обижать самых слабых удела сами понимаете кого. Министр здра... Разобраться в ситуации удалось только после вмешательства министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. 4 февраля средства поступили медикам в полном объеме, рассказали в ведомстве.
12:10:41 06-02-2026
Похоже планируют оптимизировать роддом
12:25:40 06-02-2026
Порядок начисления и выплаты денежных средств работникам регулируется гл. 21 ТК РФ.
Задержкой зарплаты считается отсутствие предусмотренных трудовым договором выплат в течение 15 суток по прошествии любого из так называемых «расчетных» дней.
12:48:20 06-02-2026
Зарплату за январь Минздрав работникам 2 роддома уже сократил.
12:58:32 06-02-2026
а кто там главврач?
та же бабулька- депутат?
13:44:10 06-02-2026
Да скорее всего форс-мажор, или какой-то бухг заболел или новый з/пл проект... что-то намудрили
З/пл через казначейство выплачивается, там сокрытий не может быть
Вот при выплате через цифровой рубль все пищать будем
Не трогайте роддом, там действительно крутые спецы работают
18:08:43 06-02-2026
аванс это аванс- предоплата за впередиидущий месяц. Причем тут январь?
18:55:49 06-02-2026
Гость (18:08:43 06-02-2026) аванс это аванс- предоплата за впередиидущий месяц. Причем т... вот-вот.. а у строили кипишь ууу....
22:25:13 07-02-2026
Гость (18:08:43 06-02-2026) аванс это аванс- предоплата за впередиидущий месяц. Причем т... 30.01 получаем аванс именно за январь, 15февраля уже остатки в виде зарплаты.