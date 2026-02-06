Медикам роддома № 2 в Барнауле задержали зарплату. Вопрос пришлось решать Минздраву

Деньги, которые должны были прийти еще 30 января, сотрудники получили только вечером 4 февраля

06 февраля 2026, 08:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском роддоме № 2 произошла серьезная задержка заработной платы. Об этом в начале февраля amic.ru анонимно рассказали сотрудники медучреждения. Несколько дней они не получали положенный по трудовому договору аванс. Затем им перечислили деньги, но гораздо меньше, чем нужно. Попытки решить вопрос через главного врача ни к чему не привели.

Разобраться в ситуации удалось только после вмешательства министра здравоохранения региона Дмитрия Попова. 4 февраля средства поступили медикам в полном объеме, рассказали в ведомстве.

"То, что нам пришло, — это слезы"

Как рассказала одна из сотрудниц роддома, в трудовых договорах медиков прописано, что авансовую часть они должны получать не позднее 30-го числа. Но 30 января никакие деньги медикам не пришли. Ситуация вызвала массовое недовольство, потому что наложилась и так на непростое для роддома время, пояснила собеседница.

«Все медучреждения получили, а наш роддом — нет. Якобы не было финансирования из Москвы. В сентябре, октябре и ноябре нам убрали все доплаты. Сказали, что из-за малого количества родов. А тут вовсе перестали платить. При том что январь мы отработали с большим количеством родов — "Дар" был закрыт на санитарную обработку. Мы любим свою работу и готовы работать, но не за спасибо ведь», — писала она в редакцию amic.ru.

По ее словам, коллектив обращался за разъяснениями к главному врачу медучреждения, но никаких внятных ответов не получил.

2 февраля аванс пришел, но гораздо меньше, чем ожидали медики.

«То, что нам пришло, — это слезы. Если раньше аванс был 12—13 тысяч, то вчера пришло по 6400 рублей абсолютно всем. Отработать месяц и получить такой аванс: тут не то чтобы продукты купить, за проезд, кредиты и оплату "коммуналки" многим платить нечем», — поделилась сотрудница.

Взялись за финансовую дисциплину больницы

Amic.ru следил за развитием ситуации и обратился за комментариями в Минздрав Алтайского края. В ведомстве пояснили, что в курсе ситуации: более того, министру пришлось вмешаться, чтобы медработники получили положенные им деньги. По его поручению 3 февраля провели совещание с участием профильных служб министерства и финансового отдела роддома № 2.

«По словам руководства медицинской организации, задержка выплат была связана с характерным для января высоким авансом из-за большого количества праздничных дней. Также на совещании было отмечено, что в связи с маленьким количеством родов медорганизация находится в нестабильном финансовом положении», — рассказали в Минздраве региона. Впрочем, к неприятной ситуации, возможно, привели и конкретные решения руководства медучреждения. По крайней мере, в ведомстве подчеркнули, что в отношении руководства "приняты меры по повышению финансовой дисциплины". Также разработан и комплекс мер, который позволит избежать таких ситуаций в будущем. Но что именно для этого будет сделано, не уточняется.

Медики, обращавшиеся в редакцию amic.ru, подтвердили, что получили все недостающие средства вечером 4 февраля. Теперь они ждут дату следующей зарплаты — 15 февраля — и надеются, что деньги придут в срок и в полном объеме.