Мединский подтвердил обмен телами военнослужащих с Киевом по формуле 1000 на 19

По словам помощника президента РФ, по такой же формуле обмен проводился и месяц назад

19 августа 2025, 20:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что между Москвой и Киевом состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщает Life.ru, Украина получила 1000 тел, а Россия – 19.

«По стамбульским договорённостям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад», – заявил Мединский.

Напомним, сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной по формуле 1000 на 19. Такие обмены – часть достигнутых в Стамбуле договоренностей. Самая масштабная передача тел украинских военнослужащих состоялась в середине июня – тогда РФ передала Киеву останки более чем шести тысяч бойцов, получив взамен тела 78 военных.