Мединский подтвердил обмен телами военнослужащих с Киевом по формуле 1000 на 19

По словам помощника президента РФ, по такой же формуле обмен проводился и месяц назад

19 августа 2025, 20:15, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что между Москвой и Киевом состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщает Life.ru, Украина получила 1000 тел, а Россия – 19.

«По стамбульским договорённостям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад», – заявил Мединский.

Напомним, сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной по формуле 1000 на 19. Такие обмены – часть достигнутых в Стамбуле договоренностей. Самая масштабная передача тел украинских военнослужащих состоялась в середине июня – тогда РФ передала Киеву останки более чем шести тысяч бойцов, получив взамен тела 78 военных. 

Гость

21:48:00 19-08-2025

Так то логично
Наступающая сторона потери несёт больше, но и погибших своих забирают сами.
Только зачем Мединский тоги устраивает?
Меняли бы вхех на всех

Гость

09:13:53 20-08-2025

Гость (21:48:00 19-08-2025) Так то логичноНаступающая сторона потери несёт больше, ... Я думаю, что если учесть, что там практикуют издевательства над пленными, то просто боятся отдавать остальных.

Necto

01:33:11 20-08-2025

Выглядит как насмешка 19 и 19…72.

Гость

10:16:04 20-08-2025

1000 на 19 --- значит наступают. А на Украине это отрицают. А при обмену спалились. Поэтому и менять не хотели. А наступают сейчас беспилотники, люди идут потом

