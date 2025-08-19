Мединский подтвердил обмен телами военнослужащих с Киевом по формуле 1000 на 19
По словам помощника президента РФ, по такой же формуле обмен проводился и месяц назад
19 августа 2025, 20:15, ИА Амител
Помощник президента России и глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский подтвердил, что между Москвой и Киевом состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Как сообщает Life.ru, Украина получила 1000 тел, а Россия – 19.
«По стамбульским договорённостям. Сегодня мы передали украинской стороне 1000 тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад», – заявил Мединский.
Напомним, сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военных между Россией и Украиной по формуле 1000 на 19. Такие обмены – часть достигнутых в Стамбуле договоренностей. Самая масштабная передача тел украинских военнослужащих состоялась в середине июня – тогда РФ передала Киеву останки более чем шести тысяч бойцов, получив взамен тела 78 военных.
21:48:00 19-08-2025
Так то логично
Наступающая сторона потери несёт больше, но и погибших своих забирают сами.
Только зачем Мединский тоги устраивает?
Меняли бы вхех на всех
09:13:53 20-08-2025
Гость (21:48:00 19-08-2025) Так то логичноНаступающая сторона потери несёт больше, ... Я думаю, что если учесть, что там практикуют издевательства над пленными, то просто боятся отдавать остальных.
01:33:11 20-08-2025
Выглядит как насмешка 19 и 19…72.
10:16:04 20-08-2025
1000 на 19 --- значит наступают. А на Украине это отрицают. А при обмену спалились. Поэтому и менять не хотели. А наступают сейчас беспилотники, люди идут потом