Медовый Спас празднуют на самой "сладкой" площади в Барнауле
Смотрите наш фоторепортаж с площади Сахарова
14 августа 2025, 13:44, ИА Амител
На площади Сахарова 14 августа проходит празднование Медового Спаса. В этом году пчеловоды из 17 сельских районов Алтайского края, переработчики меда и ремесленники собрались в Барнауле уже в 15-й раз на краевой праздник "Медовый Спас на Алтае", приуроченный ко Дню пчеловода Алтайского края.
Как отметил глава региона Виктор Томенко, наш регион – лидер в России по объемам производства товарного меда, и на празднике представлено более 30 его видов. Среди них – широко известные алтайский предгорный, горный, таежный, луговой, а также мед, собранный с уникальных краснокнижных медоносных растений.
Главным событием праздника стало богослужение и освящение нового урожая меда митрополитом Алтайским и Барнаульским Сергием. После молитвы горожане освятили свои баночки и соты.
Посетители ярмарки могли попробовать не только свежий мед, но и традиционные напитки – сбитни, взвары, а также продукцию пчеловодства – пыльцу, забрус, маточное молочко, трутневый гомогенат, продукты на основе пчелиного подмора, экстракт восковой моли, пергу и прополис.
Особый интерес у гостей вызвал павильон "Медокачка", где показывали процесс откачивания меда и предлагали попробовать сделать это самостоятельно. Праздничную атмосферу создавали музыкальные и танцевальные коллективы, конкурсные программы и народные гулянья.
Медовая ярмарка на площади Сахарова продолжит работу до 28 августа, а сам праздник традиционно проходит не только в Барнауле, но и в Белокурихе, Бийске, Заринске и Рубцовске. Ежегодно он собирает до пяти тысяч гостей, включая туристов из других регионов России, Белоруссии и Казахстана.
13:58:57 14-08-2025
Чачу уже желающие на югах напокупались.
Среди этих пасечников есть пострадавшие от мора пчёл?
Сертификаты безопасности на мёд у них есть?
14:43:50 14-08-2025
Там мёда нет.
15:36:37 14-08-2025
Гость (14:43:50 14-08-2025) Там мёда нет. ... Сахарный спас? Сахарозаменительный спас?
05:38:21 15-08-2025
Гость (15:36:37 14-08-2025) Сахарный спас? Сахарозаменительный спас?... спасосодержащий продукт
21:00:47 14-08-2025
Празднуют? Вроде торгуют.
21:49:44 14-08-2025
А попа зачем притащили?
14:04:03 21-08-2025
Гость (21:49:44 14-08-2025) А попа зачем притащили? ... Без этого сейчас ни одно мероприятие не обходится