Смотрите наш фоторепортаж с площади Сахарова

14 августа 2025, 13:44, ИА Амител

Медовый спас – 2025 в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На площади Сахарова 14 августа проходит празднование Медового Спаса. В этом году пчеловоды из 17 сельских районов Алтайского края, переработчики меда и ремесленники собрались в Барнауле уже в 15-й раз на краевой праздник "Медовый Спас на Алтае", приуроченный ко Дню пчеловода Алтайского края.

Как отметил глава региона Виктор Томенко, наш регион – лидер в России по объемам производства товарного меда, и на празднике представлено более 30 его видов. Среди них – широко известные алтайский предгорный, горный, таежный, луговой, а также мед, собранный с уникальных краснокнижных медоносных растений.

Главным событием праздника стало богослужение и освящение нового урожая меда митрополитом Алтайским и Барнаульским Сергием. После молитвы горожане освятили свои баночки и соты.

Посетители ярмарки могли попробовать не только свежий мед, но и традиционные напитки – сбитни, взвары, а также продукцию пчеловодства – пыльцу, забрус, маточное молочко, трутневый гомогенат, продукты на основе пчелиного подмора, экстракт восковой моли, пергу и прополис.

Особый интерес у гостей вызвал павильон "Медокачка", где показывали процесс откачивания меда и предлагали попробовать сделать это самостоятельно. Праздничную атмосферу создавали музыкальные и танцевальные коллективы, конкурсные программы и народные гулянья.

Медовая ярмарка на площади Сахарова продолжит работу до 28 августа, а сам праздник традиционно проходит не только в Барнауле, но и в Белокурихе, Бийске, Заринске и Рубцовске. Ежегодно он собирает до пяти тысяч гостей, включая туристов из других регионов России, Белоруссии и Казахстана.