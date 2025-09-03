Медвежонок с мамой устроили пир на берегу Телецкого озера в Алтайском заповеднике. Фото
Косолапые обнаружили настоящий "шведский стол" из личинок и беспозвоночных
03 сентября 2025, 11:30, ИА Амител
Медведица с медвежонком устроили завтрак на берегу Телецкого озера, кадрами поделился Алтайский заповедник.
Вопреки обычной осторожности косолапые вышли на открытое пространство не для рыбалки – в этих водах нет доступной им рыбы. Причиной стала настоящая гастрономическая находка: после недавнего шторма берег превратился в "шведский стол" для медведей.
Под камнями и в прибрежной гальке животные обнаружили обильные запасы личинок насекомых и разнообразных беспозвоночных.
Пока мать-медведица методично переворачивает камни в поисках пропитания, медвежонок совмещает приятное с полезным – не только учится добывать пищу, но и с удовольствием принимает водные процедуры, играя с расходящимися кругами на воде.
«Особенность этого сезона заключается в том, что традиционный источник питания медведей – кедровые шишки – еще не созрели, что вынуждает животных искать альтернативные источники питания. Береговая линия после шторма становится идеальным местом для такого промысла», – заключают в Алтайском заповеднике.
12:28:24 03-09-2025
Медведям не надо ЖКХ и налоги платить вот они плодятся.
12:30:11 03-09-2025
Надеюсь телевиком снимали?
14:03:13 03-09-2025
Побольше бы таких добрых новостей на Амике. Спасибо!
15:11:36 03-09-2025
до чего довели ведмедей - каменья жрут от голода.
ничё, скоро грушы пойдут, забродят в пыво.
16:32:44 03-09-2025
Опасно там гулять