Медвежонок с мамой устроили пир на берегу Телецкого озера в Алтайском заповеднике. Фото

Косолапые обнаружили настоящий "шведский стол" из личинок и беспозвоночных

03 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Медвежонок и мама-медведица / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Медведица с медвежонком устроили завтрак на берегу Телецкого озера, кадрами поделился Алтайский заповедник.

Вопреки обычной осторожности косолапые вышли на открытое пространство не для рыбалки – в этих водах нет доступной им рыбы. Причиной стала настоящая гастрономическая находка: после недавнего шторма берег превратился в "шведский стол" для медведей.

Под камнями и в прибрежной гальке животные обнаружили обильные запасы личинок насекомых и разнообразных беспозвоночных.

Пока мать-медведица методично переворачивает камни в поисках пропитания, медвежонок совмещает приятное с полезным – не только учится добывать пищу, но и с удовольствием принимает водные процедуры, играя с расходящимися кругами на воде.

«Особенность этого сезона заключается в том, что традиционный источник питания медведей – кедровые шишки – еще не созрели, что вынуждает животных искать альтернативные источники питания. Береговая линия после шторма становится идеальным местом для такого промысла», – заключают в Алтайском заповеднике.

заповедники Республика Алтай животные

Комментарии 5


Гость

12:28:24 03-09-2025

Медведям не надо ЖКХ и налоги платить вот они плодятся.

  
Ответить

Гость

12:30:11 03-09-2025

Надеюсь телевиком снимали?

  
Ответить

Гость

14:03:13 03-09-2025

Побольше бы таких добрых новостей на Амике. Спасибо!

  
Ответить

Мусик

15:11:36 03-09-2025

до чего довели ведмедей - каменья жрут от голода.
ничё, скоро грушы пойдут, забродят в пыво.

  
Ответить

Гость

16:32:44 03-09-2025

Опасно там гулять

  
Ответить
