Медвежонок с мамой устроили пир на берегу Телецкого озера в Алтайском заповеднике. Фото

Косолапые обнаружили настоящий "шведский стол" из личинок и беспозвоночных

03 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

Медвежонок и мама-медведица / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Медведица с медвежонком устроили завтрак на берегу Телецкого озера, кадрами поделился Алтайский заповедник.

Вопреки обычной осторожности косолапые вышли на открытое пространство не для рыбалки – в этих водах нет доступной им рыбы. Причиной стала настоящая гастрономическая находка: после недавнего шторма берег превратился в "шведский стол" для медведей.

Под камнями и в прибрежной гальке животные обнаружили обильные запасы личинок насекомых и разнообразных беспозвоночных.

Пока мать-медведица методично переворачивает камни в поисках пропитания, медвежонок совмещает приятное с полезным – не только учится добывать пищу, но и с удовольствием принимает водные процедуры, играя с расходящимися кругами на воде.