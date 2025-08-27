Три медведицы стали подружками на Камчатке, вместе бегают по берегу и проказничают. Видео

Лидером "банды" стала Глаша, ее спутницы – Кузя и Клава

27 августа 2025, 12:35, ИА Амител

В Южно-Камчатском заказнике на берегу Курильского озера инспекторы зафиксировали редкий случай: три молодые медведицы из разных семей – родственные отношения их не связывают – постоянно держатся вместе, словно настоящие подруги. Об этом сообщили в Кроноцком государственном заповеднике.

«Вместе рыбачат, играют и проказничают. Делятся уловом друг с другом, вместе бегают по берегу. Если кто-то отстал на тропе, оглядываются и ждут. Другие медведи в эти взаимоотношения не вмешиваются и отнять рыбу у дружной компании не пытаются», – говорится в сообщении.

Как рассказала государственный инспектор Кроноцкого заповедника Лиана Варавская, за все время наблюдения за медведями, а это уже десять лет, она впервые увидела пример такой тесной женской дружбы в мире косолапых.

По словам научного сотрудника Кроноцкого заповедника Владимира Гордиенко, подобные дружеские отношения возможны лишь вне брачного периода и чаще всего возникают при изобилии корма.