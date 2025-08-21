Медведев: Россия не приемлет войск НАТО на Украине под видом "миротворцев"

По словам зампреда Совбеза, Москва не поддержит такие "гарантии безопасности"

21 августа 2025, 06:40, ИА Амител

Дмитрий Медведев. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российская Федерация не приемлет войск вооруженных сил стран – участников НАТО на территории Украины якобы под видом миротворцев. Как сообщает "Газета.ru", об этом в соцсетях заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

18 августа в Белом доме состоялась новая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры. После нее Трамп не исключил, что ряд европейских стран готовы разместить на украинской территории свои войска.

«Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие "гарантии безопасности"», – говорится в сообщении.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления представителей так называемой "коалиции желающих" о возможном размещении на Украине западного военного контингента направлены на подрыв мирных усилий России и США. В особенности она выделила британцев, которые "прочно удерживают" своих подопечных из Киева на антироссийском курсе и подталкивают партнеров по НАТО к эскалации конфликта.