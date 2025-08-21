Медведев: Россия не приемлет войск НАТО на Украине под видом "миротворцев"
По словам зампреда Совбеза, Москва не поддержит такие "гарантии безопасности"
21 августа 2025, 06:40, ИА Амител
Российская Федерация не приемлет войск вооруженных сил стран – участников НАТО на территории Украины якобы под видом миротворцев. Как сообщает "Газета.ru", об этом в соцсетях заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
18 августа в Белом доме состоялась новая встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, к которой впоследствии присоединились европейские лидеры. После нее Трамп не исключил, что ряд европейских стран готовы разместить на украинской территории свои войска.
«Было прямо сказано: никаких войск НАТО в качестве миротворцев. Россия не примет такие "гарантии безопасности"», – говорится в сообщении.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления представителей так называемой "коалиции желающих" о возможном размещении на Украине западного военного контингента направлены на подрыв мирных усилий России и США. В особенности она выделила британцев, которые "прочно удерживают" своих подопечных из Киева на антироссийском курсе и подталкивают партнеров по НАТО к эскалации конфликта.
08:18:19 21-08-2025
Утибоземой! Еще ножкой пусть топнет!
08:38:26 21-08-2025
Гость (08:18:19 21-08-2025) Утибоземой! Еще ножкой пусть топнет! ... И раздавит "финляндию"
08:30:33 21-08-2025
рекращайте там нарушать безобразие, а то мы вам )))
Денег нет, но мы держитесь...
10:20:56 21-08-2025
А нафига вы, спрашивается, заигрывали с западом!? Кричали, что мол вы ихние, буржуинские!!! В эту самую НАТУ просились!!!?
Зачем!!?
Может для начала, для исправления положения, признание свои ошибки!? Перед лицом народа всей страны!!! Так сказать...
10:31:28 21-08-2025
Захарова пусть разберётся в своих загонах -переобувается на лету- то киев всегда был марионеткой вашингтона, теперь вот подопечный лондона. Они с медведевым , очевидно, вместе " освежаются")))
10:42:35 21-08-2025
И почему тогда прямо не говорят, что войска НАТО будут уничтожены на Украине? Почему Путин так не скажет, Лавров в конце концов? А сейчас это выглядит как приглашение, типа мы не согласны, но что поделать, если введёте войска, то выразим озабоченность. Раз так происходит, то одно из двух --- или Россия прогибается и отказывается от своих требований или приглашает НАТО в ловушку, где будет его уничтожать Орешником. Если верно второе, то зачем так делать и доводить до этой эскалации, если можно уже на уровне заявлений охладить их пыл?