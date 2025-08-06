Краснокнижных черных аистов обнаружили в Алтайском заповеднике
Это всего второй случай размножения данной птицы на территории заповедника
06 августа 2025, 09:47, ИА Амител
В Алтайском заповеднике зафиксирован редкий случай гнездования черного аиста – вида, занесенного в Красные книги России и Республики Алтай, сообщают сотрудники заповедника. Это всего второй документально подтвержденный случай размножения данной птицы на охраняемой территории за всю историю наблюдений.
В июле 2025 года орнитолог Олег Митрофанов обнаружил гнездо с двумя птенцами черного аиста во время обследования прибрежной зоны Телецкого озера.
«В текущем сезоне черный аист успешно вывел двух птенцов. Поздняя весна и высокий уровень воды, сохранявшийся почти до середины лета, могли повлиять на кормовую базу птиц в местах их гнездования», – отметил специалист.
Последующие наблюдения за подросшими птенцами проводили сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы, которым удалось сделать фотодокументацию этого редкого события. Черный аист относится к особо охраняемым видам – его популяция крайне уязвима из-за специфических требований к местам обитания и размножения.
Ранее чучело белого бенгальского тигренка передали в Музей природы Алтайского края.
09:59:39 06-08-2025
Краснокнижные черные аисты много лет живут рядом с СНТ Энергетик на Правобережном тракте. К сожалению, у меня нет мощного фотоаппарата, а на телефон снять очень трудно
15:51:17 06-08-2025
Гость (09:59:39 06-08-2025) Краснокнижные черные аисты много лет живут рядом с СНТ Энерг... сообщите в Минприроды координаты. там за это премию давали как-то, айфон. я не шучу