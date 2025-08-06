Краснокнижных черных аистов обнаружили в Алтайском заповеднике

Это всего второй случай размножения данной птицы на территории заповедника

06 августа 2025, 09:47, ИА Амител

Черные аисты / Фото: Татьяна и Роман Воробьевы

В Алтайском заповеднике зафиксирован редкий случай гнездования черного аиста – вида, занесенного в Красные книги России и Республики Алтай, сообщают сотрудники заповедника. Это всего второй документально подтвержденный случай размножения данной птицы на охраняемой территории за всю историю наблюдений.

В июле 2025 года орнитолог Олег Митрофанов обнаружил гнездо с двумя птенцами черного аиста во время обследования прибрежной зоны Телецкого озера.

«В текущем сезоне черный аист успешно вывел двух птенцов. Поздняя весна и высокий уровень воды, сохранявшийся почти до середины лета, могли повлиять на кормовую базу птиц в местах их гнездования», – отметил специалист.

Последующие наблюдения за подросшими птенцами проводили сотрудники заповедника Роман и Татьяна Воробьевы, которым удалось сделать фотодокументацию этого редкого события. Черный аист относится к особо охраняемым видам – его популяция крайне уязвима из-за специфических требований к местам обитания и размножения.

