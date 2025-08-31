Мэр Барнаула Франк встретился с "Русскими витязями" в администрации города

Глава краевой столицы и полковник Андрей Алексеев обменялись памятными подарками

31 августа 2025, 14:35, ИА Амител

Встреча Франка с "Русскими витязями"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел встречу с участниками авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" Воздушно-космических сил Российской Федерации. Как сообщает пресс-центр администрации города, градоначальник поблагодарил пилотов за участие в праздничных мероприятиях, посвященных 295-летию Барнаула.

«Дорогие друзья! Барнаул – это точно то место, где вас ждут как дома. Я очень рад, что наш город так породнился с вами. От всех барнаульцев и гостей краевой столицы хочу сказать вам огромное-огромное спасибо за то, что вы в этот значимый для нас день были вместе с нами. Вы – наша гордость, гордость России. Желаю вам и вашим семьям крепкого сибирского здоровья, успехов и удачи!" – сказал Франк в своем обращении к летчикам.

Полковник Андрей Алексеев в ответной речи еще раз поздравил от лица группы всех с 295-летием Барнаула и поблагодарил за приглашение принять участие в праздновании Дня города.

«Уважаемые друзья! Для нашей пилотажной группы большой честью было выступать на праздновании 295-летия Барнаула. Личный состав имел возможность побывать на экскурсии, и я хочу отметить, что Барнаул – великий город, город-труженик. В годы Великой Отечественной войны здесь было произведено большое количество продукции военного назначения, здесь ковалась Победа. И сейчас, когда идет специальная военная операция, вы не остаетесь в стороне, поддерживая бойцов на передовой. Действительно, мы уже одна большая дружная семья, поэтому мы были рады вновь прилететь к вам. В свою очередь, хочу пожелать городу процветания, ну и, конечно же, всем нам мирного неба над головой», – заявил Алексеев.

Франк и Алексеев обменялись памятными подарками. Также памятный подарок "Русским витязям" вручил директор хоккейного клуба "Динамо-Алтай" Руслан Чайкин.

«Знаю, что многие из вас увлекаются хоккеем, поэтому мы решили от нашего хоккейного клуба для вашего музея подготовить наше клубное джерси!» – отметил Руслан Чайкин.

Напомним, Барнаул отпраздновал свой юбилей 30 августа. Одним из ярких моментов торжественных мероприятий стало авиационное шоу с участием знаменитой пилотажной группы "Русские витязи". Пилоты устроили представление над акваторией Оби в районе Нового моста. Летчики продемонстрировали лучшие фигуры высшего пилотажа: петля Нестерова, косые петли, синхронные бочки, бочка группой, отстрел тепловых ловушек, встречный и одиночный пилотаж.

Как отмечают в мэрии, посмотреть выступление в Нагорном парке собралось порядка 170 тысяч человек. Всего в мероприятиях, посвященных Дню города, приняло участие более 330 тысяч человек.