Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав Алтайского края
Также в первую тройку вошли главы Первомайского района и Бийска
30 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за август:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 137 упоминаний;
- глава Первомайского района Юлия Фролова – 2-е место, 25 упоминаний;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 3-е место, 22 упоминания;
- глава Славгорода Людмила Подгора – 4-е место, 14 упоминаний;
- глава Завьяловского района Юрий Ходунов – 5-е место, 12 упоминаний.
«Первое место в августе у главы Барнаула Вячеслава Франка. С четвертого на второе место поднялась глава Первомайского района Юлия Фролова, которую в конце августа отправили в отставку в связи с возбужденным уголовным делом. Мэр Бийска Виктор Щигрев переместился со второй на третью строчку. На четвертой – глава Славгорода Людмила Подгора. Замыкает топ-5 глава Завьяловского района Юрий Ходунов, занимавший в июле третье место», – отмечает издание.
"Я здесь, за этот город стою.
Народ мне всё. И я всё для народа"
Я бы удивился если бы лидером рейтинга стал какой-нибудь мэр например змейногорска!...