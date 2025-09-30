НОВОСТИПолитика

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав Алтайского края

Также в первую тройку вошли главы Первомайского района и Бийска

30 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Муниципальные служащие / Коллаж: "Атмосфера"
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за август:

  • глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 137 упоминаний;
  • глава Первомайского района Юлия Фролова – 2-е место, 25 упоминаний;
  • глава Бийска Виктор Щигрев – 3-е место, 22 упоминания;
  • глава Славгорода Людмила Подгора – 4-е место, 14 упоминаний;
  • глава Завьяловского района Юрий Ходунов – 5-е место, 12 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских муниципальных служащих за август 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"

«Первое место в августе у главы Барнаула Вячеслава Франка. С четвертого на второе место поднялась глава Первомайского района Юлия Фролова, которую в конце августа отправили в отставку в связи с возбужденным уголовным делом. Мэр Бийска Виктор Щигрев переместился со второй на третью строчку. На четвертой – глава Славгорода Людмила Подгора. Замыкает топ-5 глава Завьяловского района Юрий Ходунов, занимавший в июле третье место», – отмечает издание.

Вячеслав Франк Алтайский край рейтинги чиновники

Шинник

17:03:15 30-09-2025

"Я здесь, за этот город стою.
Народ мне всё. И я всё для народа"

Гость

18:09:40 30-09-2025

Я бы удивился если бы лидером рейтинга стал какой-нибудь мэр например змейногорска!...

