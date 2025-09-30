Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав Алтайского края

Также в первую тройку вошли главы Первомайского района и Бийска

30 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Муниципальные служащие / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за август:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 137 упоминаний;

глава Первомайского района Юлия Фролова – 2-е место, 25 упоминаний;

глава Бийска Виктор Щигрев – 3-е место, 22 упоминания;

глава Славгорода Людмила Подгора – 4-е место, 14 упоминаний;

глава Завьяловского района Юрий Ходунов – 5-е место, 12 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских муниципальных служащих за август 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"