Мэр города в Якутии подал в отставку, чтобы сохранить для горожан право прямых выборов
Вместе с отставкой градоначальника прямые выборы тоже будут отменены
19 сентября 2025, 18:15, ИА Амител
Глава города Олекминска Сергей Щебляков заявил о своем уходе с поста, мотивируя это желанием предоставить жителям возможность проявить свою гражданскую позицию. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.
По информации градоначальника, правительство Якутии намерено упразднить прямые выборы, лишив, таким образом, население Олекминска права самостоятельно определять своего представителя.
«Я принял важное для себя решение – дать Олекминску шанс. Шанс на то, чтобы на следующие пять лет у города был выбранный населением мэр, подотчетный только своим избирателям», – поделился Щебляков в своем онлайн-дневнике. Это позволит горожанам избрать нового мэра до того, как они будут лишены данной возможности.
18:19:48 19-09-2025
Верный ход.
08:09:55 20-09-2025
Поступок.
Уважаю.
10:39:56 20-09-2025
ведь мы в одной стране живем, и законы одни, так почему же мы мэра выбирать не можем? Кто лишил нас этого права? И доколе?