Мэр города в Якутии подал в отставку, чтобы сохранить для горожан право прямых выборов

Глава города Олекминска Сергей Щебляков заявил о своем уходе с поста, мотивируя это желанием предоставить жителям возможность проявить свою гражданскую позицию. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, правительство Якутии намерено упразднить прямые выборы, лишив, таким образом, население Олекминска права самостоятельно определять своего представителя.

«Я принял важное для себя решение – дать Олекминску шанс. Шанс на то, чтобы на следующие пять лет у города был выбранный населением мэр, подотчетный только своим избирателям», – поделился Щебляков в своем онлайн-дневнике. Это позволит горожанам избрать нового мэра до того, как они будут лишены данной возможности.