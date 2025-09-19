НОВОСТИПолитика

Мэр города в Якутии подал в отставку, чтобы сохранить для горожан право прямых выборов

Вместе с отставкой градоначальника прямые выборы тоже будут отменены

19 сентября 2025, 18:15, ИА Амител

Фото: Telegram-канал «ЩеблякоV Сергей Евгеньевич🇷🇺»
Фото: Telegram-канал «ЩеблякоV Сергей Евгеньевич🇷🇺»

Глава города Олекминска Сергей Щебляков заявил о своем уходе с поста, мотивируя это желанием предоставить жителям возможность проявить свою гражданскую позицию. Соответствующее заявление чиновник опубликовал в своем Telegram-канале.

По информации градоначальника, правительство Якутии намерено упразднить прямые выборы, лишив, таким образом, население Олекминска права самостоятельно определять своего представителя.

«Я принял важное для себя решение – дать Олекминску шанс. Шанс на то, чтобы на следующие пять лет у города был выбранный населением мэр, подотчетный только своим избирателям», – поделился Щебляков в своем онлайн-дневнике. Это позволит горожанам избрать нового мэра до того, как они будут лишены данной возможности.

Комментарии 3

Avatar Picture
Олег

18:19:48 19-09-2025

Верный ход.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

08:09:55 20-09-2025

Поступок.
Уважаю.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:39:56 20-09-2025

ведь мы в одной стране живем, и законы одни, так почему же мы мэра выбирать не можем? Кто лишил нас этого права? И доколе?

  0 Нравится
Ответить
