Мерц призвал Трампа "оставаться" с европейцами в вопросе Украины

10 июля 2025, 22:45, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Go to Mark König's profile Mark König

Канцлер Германии Фридрих Мерц обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом оставаться с европейскими союзниками в вопросе урегулирования украинского конфликта. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил, выступая на конференции по восстановлению Украины в Риме.

Мерц обозначил два ключевых послания. Первое, по его словам, адресовано лидеру РФ Владимиру Путину. Его содержание очень лаконично: "Мы не сдадимся". А вот второе послание адресовано Вашингтону и Трампу.

"Оставайтесь с нами и оставайтесь с европейцами. Мы на одной волне и стремимся к стабильному политическому порядку в этом мире", – сказал канцлер ФРГ.

Канцлер также отметил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, в частности, в стабилизации и реконструкции энергетической инфраструктуры страны.