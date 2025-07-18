НОВОСТИПроисшествия

МИД РФ не исключает, что товарооборот с ЕС упадет до нуля

С 2013 года показатель упал почти в десять раз

18 июля 2025, 19:40, ИА Амител

Корабль / Фото: unsplash.com / Ian Taylor

Товарооборот России со странами Евросоюза может упасть до нуля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в рамках встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ).

"Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял 417 миллиардов долларов в 2013 году, то в прошлом году он был 60 долларов, в этом году примерно где-то будет 40 долларов, вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля", – сказал Грушко.

Замглавы ведомства обратил внимание и на то, что ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций и намерен полностью отказаться от российских энергоносителей, включая газ и нефть.  По мнению Грушко, текущее отношение Брюсселя к Москве можно охарактеризовать как гибридную войну с применением всех ресурсов давления. 

Комментарии 6

Гость
Гость

20:05:07 18-07-2025

Русским больше достанется
Это же хорошо

Sic semper tyrannis
Sic semper tyrannis

00:27:12 19-07-2025

Гость (20:05:07 18-07-2025) Русским больше достанетсяЭто же хорошо ...
В СССР много народу оставалось?

Гость
Гость

10:02:25 19-07-2025

Гость (20:05:07 18-07-2025) Русским больше достанетсяЭто же хорошо ... Если бы русские еще выпускали лекарства, вакцины, технику, аппаратуру... А то, что осталось еще, после коммунистов, это достанется не народу. Рассмешили.

Гость
Гость

20:17:49 18-07-2025

Всё в жертву "стратегу" - Европу и мир,
Лишь вёл бы в свой "рай" наш по гроб командир!

Sic semper tyrannis
Sic semper tyrannis

00:28:13 19-07-2025

Опять поставки пойдут через Китай втридорога. Законы принимает верхушка, а страдает плебс

dok_СФ
dok_СФ

13:19:53 19-07-2025

Sic semper tyrannis (00:28:13 19-07-2025) Опять поставки пойдут через Китай втридорога. Законы принима... Зачем поставки, сделай своё, себя хотя бы обеспечь или запретили?

