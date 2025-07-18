МИД РФ не исключает, что товарооборот с ЕС упадет до нуля

С 2013 года показатель упал почти в десять раз

18 июля 2025, 19:40, ИА Амител

Корабль / Фото: unsplash.com / Ian Taylor

Товарооборот России со странами Евросоюза может упасть до нуля. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в рамках встречи со студентами и преподавателями в Алтайском государственном университете (АлтГУ).

"Если у нас объем торговли с Евросоюзом в лучшие годы составлял 417 миллиардов долларов в 2013 году, то в прошлом году он был 60 долларов, в этом году примерно где-то будет 40 долларов, вполне возможно, что он вообще дойдет до нуля", – сказал Грушко.

Замглавы ведомства обратил внимание и на то, что ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций и намерен полностью отказаться от российских энергоносителей, включая газ и нефть. По мнению Грушко, текущее отношение Брюсселя к Москве можно охарактеризовать как гибридную войну с применением всех ресурсов давления.