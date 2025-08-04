МИД: Россия более не считает себя связанной ограничениями по РСМД
В ведомстве отметили, что Запад проигнорировал предостережения
04 августа 2025, 23:34, ИА Амител
Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по вопросу о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
В ведомстве отметили, что на фоне целенаправленных шагов США, в результате которых в 2019 году прекратилось действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в этой сфере. Странам НАТО предлагали объявить встречный мораторий, а союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – поддержать усилия по недопущению гонки вооружений.
«Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений», – заявили в МИД РФ.
Такой сценарий требует от России компенсирующих военно-технических мер "в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса". Поскольку Запад проигнорировал предостережения, а ситуация идет по пути фактического размещения наземных РСМД США в Европе и АТР, Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных установок и не считает себя связанной самоограничениями. Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа.
05:30:24 05-08-2025
У РФ на текущий момент уже за глаза возможностей, чтобы, используя весь свой ядерный арсенал, уничтожить жизнь на планете. К чему же на что грозить Земле многократным уничтожением?
11:06:29 05-08-2025
Гость (05:30:24 05-08-2025) У РФ на текущий момент уже за глаза возможностей, чтобы, исп... Вы сильно преувеличиваете возможности ядерного оружия. Навредить - да. Но одно извержение Кракатау заменит много, очень много ядерных боеголовок.
15:41:35 05-08-2025
Пузырек (11:06:29 05-08-2025) Вы сильно преувеличиваете возможности ядерного оружия. Навре... преувеличиваете возможности ядерного оружия --- его преувеличили уже лет 50 назад, когда посчитали, что ядерного арсенала США хватит, чтобы уничтожить население Земли больше 20 раз, а у СССР - 11 раз. Населению Земли уже тогда хватало, кто-то может быть и будет жить, но очень неприятно. И возможно, что тот кто сразу исчезнет, даже не поймет, что случилось, поэтому неизвестно что лучше
08:51:55 05-08-2025
До 8го Трамп срок дал и все закончится. Байден так не мог
10:22:51 05-08-2025
Гость (08:51:55 05-08-2025) До 8го Трамп срок дал и все закончится. Байден так не мог... У него договорённости с И.Маском не было, сегодня Белый дом И.Маск может отправить на Марс - лучше сохранятся..
22:57:01 05-08-2025
Гость (15:41:35 05-08-2025) преувеличиваете возможности ядерного оружия --- его преувел... Непонятно, что сказали. Перечитайте себя