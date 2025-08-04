МИД: Россия более не считает себя связанной ограничениями по РСМД

В ведомстве отметили, что Запад проигнорировал предостережения

04 августа 2025, 23:34, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Россия более не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении МИД РФ по вопросу о моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.

В ведомстве отметили, что на фоне целенаправленных шагов США, в результате которых в 2019 году прекратилось действие и существование Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Россия инициативно прилагала усилия к поддержанию сдержанности в этой сфере. Странам НАТО предлагали объявить встречный мораторий, а союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – поддержать усилия по недопущению гонки вооружений.

«Однако приходится констатировать, что российские инициативы не встретили взаимности. США и их союзники не только открыто обозначили планы по размещению американских наземных РСМД в различных регионах, но и уже значительно продвинулись в практической реализации своих намерений», – заявили в МИД РФ.

Такой сценарий требует от России компенсирующих военно-технических мер "в целях парирования вновь возникающих угроз и поддержания стратегического баланса". Поскольку Запад проигнорировал предостережения, а ситуация идет по пути фактического размещения наземных РСМД США в Европе и АТР, Россия констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание аналогичных установок и не считает себя связанной самоограничениями. Решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством Российской Федерации на основе межведомственного анализа.