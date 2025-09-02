Мигранты толпой избили полицейского в Подмосковье за просьбу успокоиться. Видео
Причиной конфликта стал шумный спор нескольких мужчин с охраной ТЦ
02 сентября 2025, 09:12, ИА Амител
В подмосковном Щелкове возле торгового центра "Глобус" произошел инцидент с участием полицейского и группы мигрантов. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что несколько мужчин громко спорили с охраной ТЦ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
«Полицейский подошел, показал удостоверение, попросил успокоиться, на что получил по лицу», – сообщает канал.
После этого трое мужчин напали на сотрудника полиции. Чтобы отбиться, он достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов, однако нападавшие повалили его на землю и избили. Затем мужчины скрылись.
Позже один из участников конфликта был задержан. Росгвардия подтвердила, что нападавшие оказались выходцами из ближнего зарубежья. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают остальных злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в Рубцовске мужчина сделал замечание подросткам-мигрантам, за что был сильно избит.
09:30:31 02-09-2025
не то что в европе! (там бы и зарезать могли)
09:39:33 02-09-2025
Ну а что вы хотели? Скоро так и в Барнауле будет. Готовьтесь.
09:48:57 02-09-2025
Один задержкан, проводят проверку.......
09:53:26 02-09-2025
Ценные специалисты Витины, вовины, Димины, демографию поднимают
09:54:03 02-09-2025
зачем травматом шмалять несколько раз в воздух?
09:57:08 02-09-2025
Преступники должны нести наказание. И неважно мигранты они или нет
10:00:29 02-09-2025
Полицейский в юэсэй стрельнул бы сразу на поражение. И правильно.
10:03:31 02-09-2025
Раньшо было баб жалко, а теперь ещё и полицаев жалеть.
10:09:07 02-09-2025
Почему стесняемся говорить о государстве, откуда бородатые бандиты. Опять толеранствуем. Блин, когда же власти это надоест и начнёт к таким недоумкам применять власть, простите за тавтологию. Ведь чуть ли не каждый день публикуются в разных СМИ сообщения о нападении мигрантов на наших даже за просьбы вести себя потише. Ну не привыкли россияне так орать в разговоре между собой как молодые особи из ближнего зарубежья. Ну были же они при СССР нормальными людьми и нас в РСФСР и у себя.Я во многих городах Средней Азии и Закавказья, кроме Баку и Ашхабада бывал, ездил с семьей в отпуска,. Всё было культурно и по-человечески.
10:35:30 02-09-2025
Горожанин. (10:09:07 02-09-2025) Почему стесняемся говорить о государстве, откуда бородатые б... "и начнёт к таким недоумкам применять власть" - так она и применяет, только это не о мигрантах) они то как раз очень умные, пользуются моментом)
11:30:20 02-09-2025
Горожанин. (10:09:07 02-09-2025) Почему стесняемся говорить о государстве, откуда бородатые б...
Да применяют уже, не волнуйтесь вы так. Что касается "были же нормальными людьми", то да, были, те, которых Советская власть воспитала. А это уже наросло, то что наросло. Они за 30 лет умудрились развалить все, что было им принесено Советскими "оккупантами" А сами что-то создать оказались не способны. Гнать поганой метлой, это уже давно не наши люди и относиться к ним нужно, как к абсолютно чужим и чуждым нам.
10:18:35 02-09-2025
Когда уже кончится этот беспредел?
10:43:37 02-09-2025
Гость (10:18:35 02-09-2025) Когда уже кончится этот беспредел?... нет никакого беспредела, это все провокации ИИ и фейки, все идет по плану и в стране у нас все прекрасно, да так прекрасно, что мы даже в чужих странах порядки наводить успеваем, потому что у себя уже все привели в порядок, а если что то не нравится, как говорят "патриоты" - чемодан, вокзал и любое направление
10:46:52 02-09-2025
Гость (10:18:35 02-09-2025) Когда уже кончится этот беспредел?... Ни когда. Проблема глобальная, они приезжают сюда не что бы стать россиянами, а что бы средняя азия стала здесь. Как там говорят, слом цивилизаций.
10:21:06 02-09-2025
Как записаться в Русскую общину?
11:02:50 02-09-2025
Гость (10:21:06 02-09-2025) Как записаться в Русскую общину?... Ни как
Не нужно было делать обрезание
10:53:42 02-09-2025
ПОЛИЦИЯ : пистолет - травмат, удостоверение - QR-код !!!
10:55:28 02-09-2025
Они у нас тут хозяевами чувствуют
11:32:46 02-09-2025
Браво ! Пусть почаще оплеухи полицейским дают и нападают на них
Может начнут тогда принимать какие то глобальные меры. Хотя уже ни во что не вериться
15:00:33 02-09-2025
Наверное зубную эмаль повредили
15:04:01 02-09-2025
Политика нашего сегодняшнего правительства. Решение демографической проблемы.