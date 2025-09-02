Мигранты толпой избили полицейского в Подмосковье за просьбу успокоиться. Видео

Причиной конфликта стал шумный спор нескольких мужчин с охраной ТЦ

02 сентября 2025, 09:12, ИА Амител

В подмосковном Щелкове возле торгового центра "Глобус" произошел инцидент с участием полицейского и группы мигрантов. По словам очевидцев, конфликт начался с того, что несколько мужчин громко спорили с охраной ТЦ. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«Полицейский подошел, показал удостоверение, попросил успокоиться, на что получил по лицу», – сообщает канал.

После этого трое мужчин напали на сотрудника полиции. Чтобы отбиться, он достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов, однако нападавшие повалили его на землю и избили. Затем мужчины скрылись.

Позже один из участников конфликта был задержан. Росгвардия подтвердила, что нападавшие оказались выходцами из ближнего зарубежья. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают остальных злоумышленников.

