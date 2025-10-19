Михалков отреагировал на случай в Барнауле, где мужчина угрожал охраннику отправкой на СВО

Михалков недоумевает, когда наказанием стала являться защита Родины

19 октября 2025, 16:00, ИА Амител

Никита Михалков / Фото: кадр из передачи "БесогонТВ Бойся гнева терпеливых"

Никита Михалков прокомментировал в своей передаче "Бесогон ТВ" случай из Барнаула, где посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО.

Напомним, в Барнауле возле бара на улице Мало-Олонской произошел конфликт с угрозами в адрес сотрудника заведения. Охрана вывела компанию посетителей на улицу и вызвала дежурный наряд, однако ссора продолжилась уже за пределами заведения. Один из мужчин в ходе перепалки начал угрожать охраннику, заявляя, что "отправит его на спецоперацию", и упоминая неких влиятельных родственников.

Михалков недоумевает, когда наказанием стала являться защита Родины, а также сетует, что таких людей, как этот мужчина, на самом деле много.