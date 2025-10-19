Михалков отреагировал на случай в Барнауле, где мужчина угрожал охраннику отправкой на СВО
Михалков недоумевает, когда наказанием стала являться защита Родины
19 октября 2025, 16:00, ИА Амител
Никита Михалков прокомментировал в своей передаче "Бесогон ТВ" случай из Барнаула, где посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО.
Напомним, в Барнауле возле бара на улице Мало-Олонской произошел конфликт с угрозами в адрес сотрудника заведения. Охрана вывела компанию посетителей на улицу и вызвала дежурный наряд, однако ссора продолжилась уже за пределами заведения. Один из мужчин в ходе перепалки начал угрожать охраннику, заявляя, что "отправит его на спецоперацию", и упоминая неких влиятельных родственников.
Михалков недоумевает, когда наказанием стала являться защита Родины, а также сетует, что таких людей, как этот мужчина, на самом деле много.
«Вы только вдумайтесь! Тот, кто обидел этого человека, пойдет защищать Родину этого же человека. Да, конечно, он потом извинился, но он не единственный, кто предполагает, что наказанием за обиду тебе должна являться отправка на СВО с предположением, что из тебя за эту обиду сделают "двухсотого"», – заявил актер.
Барин удивлены
Гость (16:26:51 19-10-2025) Барин удивлены...
Холопы начали что-то понимать
Так выяснили, кто у этого подонка дядя? И почему он ещё на свободе?
А Михалков защищал Родину?
Гость (16:38:55 19-10-2025) А Михалков защищал Родину? ... Нет и не будет... У него бизнес... Ему некогда...
Гость (16:38:55 19-10-2025) А Михалков защищал Родину? ... По крайней мере в свое время он срочную отслужил.
Гость (19:07:26 19-10-2025) По крайней мере в свое время он срочную отслужил.... В 27 лет пошел добровольно на флот, что бы не "чмырили". И прослужил он в отдельном кубрике да с байками около 9 мес.
Вотссс вамссс историяссс, откуда и родился мичман Криворучко.
(не являюсь ин.агентом и очень люблю свою родину).
Гость (16:38:55 19-10-2025) А Михалков защищал Родину? ... Михалков 3 года служил на флоте на Дальнем Востоке. Не откосил. Не пользовался блатом.
Гость (16:38:55 19-10-2025) А Михалков защищал Родину? ... Ему 80 лет. А тебе сколько?
Нада этого парнишу вместе с дядей на СВО отправить, в штурмовики! Чтобы этот мальчик, если останется хотя бы калекой, понимал, что он хрюкает и кому!!!
Как-то Михалков мягко выразился про двухсотых. На ролике слышно от мужчины, что все, кто на него рыпался, двухсотыми лежат. Значит не один случай был и схема работает. Месть обидчикам руками ВСУ получается. А отправкой на СВО в принудительном порядке он занимается, через родственника, использующего служебное положение.
