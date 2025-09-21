НОВОСТИОбщество

"Ты знаешь, кто мой дядя?" В Барнауле посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО

Высказывания, попавшие на видео, стали поводом для процессуальной проверки

21 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

В Барнауле возле бара на улице Мало-Олонской произошел конфликт с угрозами в адрес охранника. По данным УМВД города, охрана вывела компанию посетителей на улицу и вызвала дежурный наряд, однако ссора продолжилась уже за пределами заведения.

Один из мужчин в ходе перепалки начал угрожать охраннику, заявляя, что "отправит его на спецоперацию", и упоминая неких влиятельных родственников. Очевидцы сняли происходящее на видео и передали его в телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, как барнаулец требовал у охранника назвать полные данные и кричал: «Поверь, в Алейске кто на меня наезжал, уже давно двухсотыми валяются».

Силы Росгвардии зафиксировали конфликт, но стороны разошлись без подачи заявлений. Тем не менее скандальные высказывания мужчины стали поводом для процессуальной проверки. В настоящее время правоохранительные органы Алтайского края выясняют все обстоятельства инцидента, устанавливают личности участников и возможных пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 14-летняя дочь погибшего в зоне СВО военнослужащего лишилась компенсационных выплат после того, как доверила телефон со своим банковским приложением 18-летнему знакомому.

Комментарии 17

Avatar Picture
Шинник

15:44:17 21-09-2025

"Ералаш" на выезде.
Был у них такой выпуск - "Ты знаешь кто мой папа ?!"
Стоматолог.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:35:13 21-09-2025

Т.е на сво не патриоты.... а двухсотые, а мажоры прикрываются громким именем своей элиты. За дискредитацию... патриотизма, сколько по закону?

  51 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:19:38 21-09-2025

Гость (16:35:13 21-09-2025) Т.е на сво не патриоты.... а двухсотые, а мажоры прикрываютс... Если него тётя судья, то ему по закону ничего не будет.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:08 21-09-2025

Как минимум подонок, как максимум диверсант. Представляете, что у него в голове, если он такую информацию проговаривает.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

18:36:55 21-09-2025

Гость (17:14:08 21-09-2025) Как минимум подонок, как максимум диверсант. Представляете, ...
Думаю то, что молча думают все

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:15:22 22-09-2025

Гость (17:14:08 21-09-2025) Как минимум подонок, как максимум диверсант. Представляете, ... То что взрослые проговаривают дома за закрытыми дверьми

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:14:13 21-09-2025

Озвучьте кто его дядя, это все должны знать.
А так же провести проверку его заявления о том, как были призваны и как погибли те, с кем в Алейске был кофликт. Налицо криминал и коррупция.

  38 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:12:59 21-09-2025

Гость (17:14:13 21-09-2025) Озвучьте кто его дядя, это все должны знать.А так же про... Те зачем? Гвардейцы узнали и притихли...

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:06:41 21-09-2025

А вот эти "пиии" как квалифицируются? По-моему, хулиганство.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:48:38 21-09-2025

Так кто его дядя? Очень хочется узнать.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

21:46:59 21-09-2025

Гость (18:48:38 21-09-2025) Так кто его дядя? Очень хочется узнать.... Это сикрет.😁

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:33:02 21-09-2025

Да это он с дядей поссорился. Просто решил его подставить.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:55:17 21-09-2025

Так кто его дядя? Очень хочется узнать. Увы, не узнаем. Росгвардия тоже испугалась!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:45:35 21-09-2025

Походу больше всех дядю этого полупокера полицаи испугались
Боятся его принять

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:08:42 21-09-2025

Начальником ОМВД по г. Алейску является Сыщиков Андрей Викторович. Он занимает эту должность с августа 2024 года. Ну это явно НЕ его дядя

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лена

01:06:04 22-09-2025

По итогу кто дядя, который убил парней? Что за секрет такой?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мем

17:41:40 23-09-2025

ты кому сигналишь дядя..

  0 Нравится
Ответить
