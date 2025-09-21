"Ты знаешь, кто мой дядя?" В Барнауле посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО

Высказывания, попавшие на видео, стали поводом для процессуальной проверки

21 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

В Барнауле возле бара на улице Мало-Олонской произошел конфликт с угрозами в адрес охранника. По данным УМВД города, охрана вывела компанию посетителей на улицу и вызвала дежурный наряд, однако ссора продолжилась уже за пределами заведения.

Один из мужчин в ходе перепалки начал угрожать охраннику, заявляя, что "отправит его на спецоперацию", и упоминая неких влиятельных родственников. Очевидцы сняли происходящее на видео и передали его в телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

На кадрах видно, как барнаулец требовал у охранника назвать полные данные и кричал: «Поверь, в Алейске кто на меня наезжал, уже давно двухсотыми валяются».

Силы Росгвардии зафиксировали конфликт, но стороны разошлись без подачи заявлений. Тем не менее скандальные высказывания мужчины стали поводом для процессуальной проверки. В настоящее время правоохранительные органы Алтайского края выясняют все обстоятельства инцидента, устанавливают личности участников и возможных пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 14-летняя дочь погибшего в зоне СВО военнослужащего лишилась компенсационных выплат после того, как доверила телефон со своим банковским приложением 18-летнему знакомому.