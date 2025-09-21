"Ты знаешь, кто мой дядя?" В Барнауле посетитель бара угрожал охраннику отправкой на СВО
Высказывания, попавшие на видео, стали поводом для процессуальной проверки
21 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
В Барнауле возле бара на улице Мало-Олонской произошел конфликт с угрозами в адрес охранника. По данным УМВД города, охрана вывела компанию посетителей на улицу и вызвала дежурный наряд, однако ссора продолжилась уже за пределами заведения.
Один из мужчин в ходе перепалки начал угрожать охраннику, заявляя, что "отправит его на спецоперацию", и упоминая неких влиятельных родственников. Очевидцы сняли происходящее на видео и передали его в телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
На кадрах видно, как барнаулец требовал у охранника назвать полные данные и кричал: «Поверь, в Алейске кто на меня наезжал, уже давно двухсотыми валяются».
Силы Росгвардии зафиксировали конфликт, но стороны разошлись без подачи заявлений. Тем не менее скандальные высказывания мужчины стали поводом для процессуальной проверки. В настоящее время правоохранительные органы Алтайского края выясняют все обстоятельства инцидента, устанавливают личности участников и возможных пострадавших.
15:44:17 21-09-2025
"Ералаш" на выезде.
Был у них такой выпуск - "Ты знаешь кто мой папа ?!"
Стоматолог.
16:35:13 21-09-2025
Т.е на сво не патриоты.... а двухсотые, а мажоры прикрываются громким именем своей элиты. За дискредитацию... патриотизма, сколько по закону?
23:19:38 21-09-2025
Гость (16:35:13 21-09-2025) Т.е на сво не патриоты.... а двухсотые, а мажоры прикрываютс... Если него тётя судья, то ему по закону ничего не будет.
17:14:08 21-09-2025
Как минимум подонок, как максимум диверсант. Представляете, что у него в голове, если он такую информацию проговаривает.
18:36:55 21-09-2025
Гость (17:14:08 21-09-2025) Как минимум подонок, как максимум диверсант. Представляете, ...
Думаю то, что молча думают все
10:15:22 22-09-2025
Гость (17:14:08 21-09-2025) Как минимум подонок, как максимум диверсант. Представляете, ... То что взрослые проговаривают дома за закрытыми дверьми
17:14:13 21-09-2025
Озвучьте кто его дядя, это все должны знать.
А так же провести проверку его заявления о том, как были призваны и как погибли те, с кем в Алейске был кофликт. Налицо криминал и коррупция.
22:12:59 21-09-2025
Гость (17:14:13 21-09-2025) Озвучьте кто его дядя, это все должны знать.А так же про... Те зачем? Гвардейцы узнали и притихли...
18:06:41 21-09-2025
А вот эти "пиии" как квалифицируются? По-моему, хулиганство.
18:48:38 21-09-2025
Так кто его дядя? Очень хочется узнать.
21:46:59 21-09-2025
Гость (18:48:38 21-09-2025) Так кто его дядя? Очень хочется узнать.... Это сикрет.😁
20:33:02 21-09-2025
Да это он с дядей поссорился. Просто решил его подставить.
21:55:17 21-09-2025
Так кто его дядя? Очень хочется узнать. Увы, не узнаем. Росгвардия тоже испугалась!
22:45:35 21-09-2025
Походу больше всех дядю этого полупокера полицаи испугались
Боятся его принять
23:08:42 21-09-2025
Начальником ОМВД по г. Алейску является Сыщиков Андрей Викторович. Он занимает эту должность с августа 2024 года. Ну это явно НЕ его дядя
01:06:04 22-09-2025
По итогу кто дядя, который убил парней? Что за секрет такой?
17:41:40 23-09-2025
ты кому сигналишь дядя..