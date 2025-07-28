Минцифры хочет разрешить использовать нейросети в работе государственных органов

ИИ будет обрабатывать документы и подготавливать типовые ответы

28 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Документы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Минцифры РФ разработало проект постановления об эксперименте по использованию генеративных нейросетей в работе государственных органов. На данный момент документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Участие в проекте будет добровольным как для федеральных, так и для региональных ведомств. Искусственный интеллект должен будет обрабатывать документы и анализировать данные, подготавливать типовые ответы на обращения, помогать в кадровой работе, управлении рисками и взаимодействии с контентом.

Вместе с тем ИИ не планируют применять для прогнозирования различных социальных и экономических процессов или для работы с государственной тайной. Технологические решения могут разрабатывать как Минцифры, так и отобранные ведомством поставщики.