Минцифры хочет разрешить использовать нейросети в работе государственных органов
ИИ будет обрабатывать документы и подготавливать типовые ответы
28 июля 2025, 14:00, ИА Амител
Минцифры РФ разработало проект постановления об эксперименте по использованию генеративных нейросетей в работе государственных органов. На данный момент документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Участие в проекте будет добровольным как для федеральных, так и для региональных ведомств. Искусственный интеллект должен будет обрабатывать документы и анализировать данные, подготавливать типовые ответы на обращения, помогать в кадровой работе, управлении рисками и взаимодействии с контентом.
Вместе с тем ИИ не планируют применять для прогнозирования различных социальных и экономических процессов или для работы с государственной тайной. Технологические решения могут разрабатывать как Минцифры, так и отобранные ведомством поставщики.
14:11:44 28-07-2025
то есть люди и так жалуются на отписки от чиновников органов власти, так теперь и жаловаться не на кого будет, это же ИИ отписку написал!
14:11:58 28-07-2025
Типовые ответы называются "отлуп", генерировать их чиновники научились без всякого ИИ.
Вот если ИИ внедрить а два десятки чиновников вышвырнуть на улицу - это было бы гораздо лучше
16:04:46 28-07-2025
Гость (14:11:58 28-07-2025) Типовые ответы называются "отлуп", генерировать их чиновники... Их всех...
14:20:58 28-07-2025
Типовые ответы - то есть отписки?
14:31:21 28-07-2025
Сгенерированые документы...
15:01:28 28-07-2025
технологически готовы. регламенты есть. госуслуги худо-бедно работают.
неплохо.