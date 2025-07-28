НОВОСТИОбщество

Минцифры хочет разрешить использовать нейросети в работе государственных органов

ИИ будет обрабатывать документы и подготавливать типовые ответы

28 июля 2025, 14:00, ИА Амител

Документы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Документы / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Минцифры РФ разработало проект постановления об эксперименте по использованию генеративных нейросетей в работе государственных органов. На данный момент документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. 

Участие в проекте будет добровольным как для федеральных, так и для региональных ведомств. Искусственный интеллект должен будет обрабатывать документы и анализировать данные, подготавливать типовые ответы на обращения, помогать в кадровой работе, управлении рисками и взаимодействии с контентом.

Вместе с тем ИИ не планируют применять для прогнозирования различных социальных и экономических процессов или для работы с государственной тайной. Технологические решения могут разрабатывать как Минцифры, так и отобранные ведомством поставщики.

нейросети

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:11:44 28-07-2025

то есть люди и так жалуются на отписки от чиновников органов власти, так теперь и жаловаться не на кого будет, это же ИИ отписку написал!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:11:58 28-07-2025

Типовые ответы называются "отлуп", генерировать их чиновники научились без всякого ИИ.
Вот если ИИ внедрить а два десятки чиновников вышвырнуть на улицу - это было бы гораздо лучше

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:04:46 28-07-2025

Гость (14:11:58 28-07-2025) Типовые ответы называются "отлуп", генерировать их чиновники... Их всех...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:58 28-07-2025

Типовые ответы - то есть отписки?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:21 28-07-2025

Сгенерированые документы...

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:01:28 28-07-2025

технологически готовы. регламенты есть. госуслуги худо-бедно работают.
неплохо.

  3 Нравится
Ответить
