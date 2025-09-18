Минфин предложил снижать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей
Новый подход позволит семьям получать дополнительные льготы без необходимости повторного обращения в банк
18 сентября 2025, 22:30, ИА Амител
Министерство финансов России разрабатывает новый механизм для программы "Семейная ипотека", который сделает ставку по кредиту зависимой от количества детей в семье, сообщает РБК.
Как заявил замглавы Минфина Иван Чебесков на Московском финансовом форуме, ведомство рассматривает возможность автоматического снижения процентной ставки при рождении последующих детей.
«Мы ведем эту работу, понимая запрос на то, чтобы ипотека стала более адресной и эффективно стимулировала демографию», – пояснил Чебесков.
По его словам, новый подход позволит семьям получать дополнительные льготы без необходимости повторного обращения в банк – процесс рефинансирования планируется сделать автоматическим или полуавтоматическим.
Программа "Семейная ипотека" действует с 2018 года и уже помогла более 1,5 млн семей получить жилье на общую сумму свыше 7,4 трлн рублей. Сейчас льготная ставка 7% доступна семьям с детьми до 7 лет, детьми-инвалидами, а также многодетным семьям в малых городах.
Ожидается, что новый механизм будет представлен в ближайшие месяцы.
23:17:03 18-09-2025
Может лучше штрафовать тех у кого меньше трёх
23:17:35 18-09-2025
Государству выгодно строить жилье и выдавать его рабочему населению бесплатно. Тут от целеуказания зависит - сокращаем население, или будем расти!
09:20:34 19-09-2025
"У Павла Дурова, по его собственному заявлению, более 100 детей, из которых шестерых он официально признал от трех разных женщин, а остальных более 100 – как биологического отца в результате донорства спермы в 12 странах мира." - однушку в Тальменке может взять.
14:48:23 19-09-2025
Musik (09:20:34 19-09-2025) "У Павла Дурова, по его собственному заявлению, более 100 де... а если признать 1000 детей- будут-ли доплачивать млрд. Я пенс- мне на выпивку и закуску черной икрой и стерлядью нехватает?