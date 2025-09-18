Минфин предложил снижать ставку по ипотеке в зависимости от количества детей

Новый подход позволит семьям получать дополнительные льготы без необходимости повторного обращения в банк

18 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Министерство финансов России разрабатывает новый механизм для программы "Семейная ипотека", который сделает ставку по кредиту зависимой от количества детей в семье, сообщает РБК.

Как заявил замглавы Минфина Иван Чебесков на Московском финансовом форуме, ведомство рассматривает возможность автоматического снижения процентной ставки при рождении последующих детей.

«Мы ведем эту работу, понимая запрос на то, чтобы ипотека стала более адресной и эффективно стимулировала демографию», – пояснил Чебесков.

По его словам, новый подход позволит семьям получать дополнительные льготы без необходимости повторного обращения в банк – процесс рефинансирования планируется сделать автоматическим или полуавтоматическим.

Программа "Семейная ипотека" действует с 2018 года и уже помогла более 1,5 млн семей получить жилье на общую сумму свыше 7,4 трлн рублей. Сейчас льготная ставка 7% доступна семьям с детьми до 7 лет, детьми-инвалидами, а также многодетным семьям в малых городах.

Ожидается, что новый механизм будет представлен в ближайшие месяцы.