Свыше 60% опрошенных разведенных россиян не разъезжаются из-за ипотеки
Ипотека фактически продлевает совместную жизнь семьи даже после развода
16 сентября 2025, 14:45, ИА Амител
Каждый третий россиянин, оформивший развод за последние пять лет, продолжал жить с бывшим супругом под одной крышей минимум три месяца. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", на которое ссылается "Газета.ru". Главная причина такой ситуации – ипотека, о ней сообщили 62% участников опроса.
По данным опроса, 19% жили вместе дольше полугода, 8% – свыше года, а 5% – больше двух лет. Только 36% разъехались сразу после развода. Среди тех, кто остался из-за ипотеки, 43% продолжают платить кредит вместе, 38% делят платежи по договоренности, а 19% признают, что все обязательства фактически легли на одного.
Эксперты отмечают: чем выше ипотечная нагрузка, тем дольше бывшие супруги откладывают разъезд. При платеже выше 50% от совокупного дохода семьи срок совместного проживания в среднем составляет около десяти месяцев – в два с половиной раза дольше, чем у тех, кто отдает на ипотеку не больше 20% (около четырех месяцев).
Жилищные планы у разведенных разные. 39% собираются продать квартиру после погашения кредита и поделить деньги, 23% – досрочно расторгнуть ипотеку, чтобы быстрее реализовать жилье. 11% хотят выкупить долю бывшего партнера, 17% думают переехать в аренду, а 10% пока не определились.
«Ипотека фактически становится фактором, который продлевает совместную жизнь семьи даже после развода. Люди предпочитают потерпеть, чем фиксировать убыток от продажи жилья или выходить из сделки в условиях высоких ставок. При этом часть пар использует этот период для выработки стратегии: выкупить долю, поделить жилье или продавать», – пояснил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.
Ранее протоиерей Геннадий Шкиль заявлял, что женщины виноваты в 80% разводов. По словам священника, сейчас люди женятся по страсти, а не по любви.
14:55:22 16-09-2025
Пока живут могут помириться. Ипотека немного укрепляет семью
15:51:55 16-09-2025
Гость (14:55:22 16-09-2025) Пока живут могут помириться. Ипотека немного укрепляет семью...
Не-не, хоть каждую ночь мирись, а утром проснулись и их общий долг по ипотеке только подрос. И понеслось...
15:11:30 16-09-2025
хахаха, живут вместе фактически из-за денег
Это уже какая-то npocmumyция получается, а не брак.
А потом смотрят, что статистика разводов упала. Ну ну ну. Стабильность, любовь, верность. До очередного платежа по ипотеке.
15:53:01 16-09-2025
Гость (15:11:30 16-09-2025) хахаха, живут вместе фактически из-за денегЭто уже какая... Ну так брак - это и есть про деньги. Для любви и верности бумажки и штампы не нужны.
16:30:30 16-09-2025
Гость (15:11:30 16-09-2025) хахаха, живут вместе фактически из-за денегЭто уже какая... А почему в слове проституция вместо "т" стоят буквы "m" ?
18:59:03 16-09-2025
Гость (16:30:30 16-09-2025) А почему в слове проституция вместо "т" стоят буквы "m" ?... Раскладка клавиатуры - иврит.
15:18:30 16-09-2025
адский ад особенно детям
16:17:23 16-09-2025
Надо полагать если бы ипотека была бы пожизненной, то были бы вместе до гробовой доски. Никогда не думал что образное "и в горе и в радости" выглядит таким вот образом.