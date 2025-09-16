Свыше 60% опрошенных разведенных россиян не разъезжаются из-за ипотеки

Ипотека фактически продлевает совместную жизнь семьи даже после развода

16 сентября 2025, 14:45, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Каждый третий россиянин, оформивший развод за последние пять лет, продолжал жить с бывшим супругом под одной крышей минимум три месяца. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", на которое ссылается "Газета.ru". Главная причина такой ситуации – ипотека, о ней сообщили 62% участников опроса.

По данным опроса, 19% жили вместе дольше полугода, 8% – свыше года, а 5% – больше двух лет. Только 36% разъехались сразу после развода. Среди тех, кто остался из-за ипотеки, 43% продолжают платить кредит вместе, 38% делят платежи по договоренности, а 19% признают, что все обязательства фактически легли на одного.

Эксперты отмечают: чем выше ипотечная нагрузка, тем дольше бывшие супруги откладывают разъезд. При платеже выше 50% от совокупного дохода семьи срок совместного проживания в среднем составляет около десяти месяцев – в два с половиной раза дольше, чем у тех, кто отдает на ипотеку не больше 20% (около четырех месяцев).

Жилищные планы у разведенных разные. 39% собираются продать квартиру после погашения кредита и поделить деньги, 23% – досрочно расторгнуть ипотеку, чтобы быстрее реализовать жилье. 11% хотят выкупить долю бывшего партнера, 17% думают переехать в аренду, а 10% пока не определились.

«Ипотека фактически становится фактором, который продлевает совместную жизнь семьи даже после развода. Люди предпочитают потерпеть, чем фиксировать убыток от продажи жилья или выходить из сделки в условиях высоких ставок. При этом часть пар использует этот период для выработки стратегии: выкупить долю, поделить жилье или продавать», – пояснил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.

