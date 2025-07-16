НОВОСТИПолитика

Министр транспорта Андрей Подолян возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Всего в топ-5 вошли шесть госслужащих

16 июля 2025, 11:10, ИА Амител

Андрей Подолян / Фото: Министерство транспорта Алтайского края
Андрей Подолян / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян возглавил рейтинг госслужащих, которых чаще всего упоминали СМИ в июне 2025 года.

Исследование провело ИА "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за май:

  • 1-е место – министр транспорта Андрей Подолян (41 упоминание);
  • 2-е место – министр сельского хозяйства Сергей Межин (33 упоминания);
  • 3-е место – вице-премьер Юрий Абдуллаев и министр соцзащиты Наталья Оськина (по 32 упоминания);
  • 4-е место – министр культуры Елена Безрукова (27 упоминаний);
  • 5-е место – начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров (21 упоминание).
Источник: "Атмосфера"

Ранее издание подготовило июньский медиарейтинг ректоров алтайских вузов. Его возглавили руководители АлтГТУ и АГМУ.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

11:26:49 16-07-2025

Рейтинг армянского радио ?

  7
Ответить
Avatar Picture
-

14:02:44 16-07-2025

А правда, что у него два наградных пистолета?

  3
Ответить
