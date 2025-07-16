Министр транспорта Андрей Подолян возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Всего в топ-5 вошли шесть госслужащих

16 июля 2025, 11:10, ИА Амител

Андрей Подолян / Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян возглавил рейтинг госслужащих, которых чаще всего упоминали СМИ в июне 2025 года. Исследование провело ИА "Атмосфера". Лидеры рейтинга за май: 1-е место – министр транспорта Андрей Подолян (41 упоминание);

(41 упоминание); 2-е место – министр сельского хозяйства Сергей Межин (33 упоминания);

(33 упоминания); 3-е место – вице-премьер Юрий Абдуллаев и министр соцзащиты Наталья Оськина (по 32 упоминания);

и министр соцзащиты (по 32 упоминания); 4-е место – министр культуры Елена Безрукова (27 упоминаний);

(27 упоминаний); 5-е место – начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров (21 упоминание). Источник: "Атмосфера" Ранее издание подготовило июньский медиарейтинг ректоров алтайских вузов. Его возглавили руководители АлтГТУ и АГМУ.