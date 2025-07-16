Министр транспорта Андрей Подолян возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
Всего в топ-5 вошли шесть госслужащих
16 июля 2025, 11:10, ИА Амител
Андрей Подолян / Фото: Министерство транспорта Алтайского края
Министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян возглавил рейтинг госслужащих, которых чаще всего упоминали СМИ в июне 2025 года.
Исследование провело ИА "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за май:
- 1-е место – министр транспорта Андрей Подолян (41 упоминание);
- 2-е место – министр сельского хозяйства Сергей Межин (33 упоминания);
- 3-е место – вице-премьер Юрий Абдуллаев и министр соцзащиты Наталья Оськина (по 32 упоминания);
- 4-е место – министр культуры Елена Безрукова (27 упоминаний);
- 5-е место – начальник управления ветеринарии Владимир Самодуров (21 упоминание).
Ранее издание подготовило июньский медиарейтинг ректоров алтайских вузов. Его возглавили руководители АлтГТУ и АГМУ.
