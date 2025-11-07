Минкульт предупредил молодых россиян о перевыпуске "Пушкинской карты" до конца 2025 года

Необходимость перевыпуска связана с переходом обслуживания проекта из Почта Банка в ВТБ

Владельцам "Пушкинской карты" необходимо подать заявление на ее перевыпуск до 28 декабря, чтобы продолжить пользоваться программой в 2026 году. Об этом сообщили в Министерстве культуры России.

Как пояснили в ведомстве, необходимость перевыпуска связана с переходом обслуживания проекта из Почта Банка в ВТБ. Действующие карты старого образца будут работать до 31 декабря 2025 года, после чего станут недействительными. Получить новую карту можно через приложение "Госуслуги Культура".

"Пушкинская карта" была запущена в 2021 году и предназначена для молодежи от 14 до 22 лет. Каждый год на нее зачисляется 5 тысяч рублей, которые можно потратить на посещение театров, музеев, концертов и других культурных или образовательных мероприятий.