Минобороны РФ сообщило об уничтожении 32 БПЛА ВСУ при отражении ночного налета

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью и Крымом

20 января 2026, 13:40, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, заявление опубликовано в Telegram-канале ведомства.

По данным Минобороны, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью и Крымом – по девять беспилотников над каждым регионом. Также атакам подверглись Воронежская, Белгородская, Курская, Волгоградская, Астраханская, Самарская и Смоленская области.

В ведомстве уточнили, что все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу. Информации о разрушениях на земле или пострадавших не поступало.