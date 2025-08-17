Минобороны России сообщило о поражении места хранения ракет "Сапсан" на Украине
17 августа 2025, 19:29, ИА Амител
Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вооруженные силы РФ нанесли успешный удар по месту хранения на Украине оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Атака была проведена с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
В зону поражения, по данным ведомства, также попали склады боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
