Минобороны: российская армия заняла Среднее и Клебан-Бык в ДНР

23 августа 2025, 17:25, ИА Амител

Российская армия за минувшие сутки заняла еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Так, подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль Среднее в Донецкой Народной Республике (ДНР). Солдаты Южной группировки войск заняли Клебан-Бык, что также расположено в ДНР.

Помимо этого, Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" уничтожили среди прочей техники две израильские радиолокационные станции RADA. Средствами ПВО за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотников самолетного типа.