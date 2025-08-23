Минобороны: российская армия заняла Среднее и Клебан-Бык в ДНР
Средствами ПВО за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотников самолетного типа
23 августа 2025, 17:25, ИА Амител
Российская армия за минувшие сутки заняла еще два населенных пункта в зоне спецоперации. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Так, подразделения группировки войск "Запад" взяли под контроль Среднее в Донецкой Народной Республике (ДНР). Солдаты Южной группировки войск заняли Клебан-Бык, что также расположено в ДНР.
Помимо этого, Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск "Центр" уничтожили среди прочей техники две израильские радиолокационные станции RADA. Средствами ПВО за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотников самолетного типа.
