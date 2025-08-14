Минобороны Великобритании заявило о "ядерном инциденте" на базе в Шотландии
Категория случившегося означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду
14 августа 2025, 23:05, ИА Амител
Ядерная угроза / Фото: unsplash.com
На военно-морской базе "Клайд" в Шотландии произошел ядерный инцидент. Как пишет "Лента.ру", об этом заявило министерство обороны Великобритании.
Случившемуся присвоили категорию "А", что означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду. По данным ведомства, инцидент случился еще в первом квартале 2025 года.
Какие-либо подробности произошедшего не раскрываются. Отметим, что это не первый инцидент такого уровня, произошедший на этой базе.
10:18:12 15-08-2025
Вообще анекдот, США самыми мощными в мире бомбами нанесли удар по ядерным объектам Ирана, никакого радиоактивного выброса не случилось. Это что за бомбы такие
13:27:40 15-08-2025
бомбаните уже там другдружку насовсем. надоели
23:10:39 15-08-2025
учите матчасть. пАчитайьте как англичане ирланцем геноцид делали. как шотландцам прво первой очереди делали..