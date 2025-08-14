Минобороны Великобритании заявило о "ядерном инциденте" на базе в Шотландии

Категория случившегося означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду

14 августа 2025, 23:05, ИА Амител

Ядерная угроза / Фото: unsplash.com

На военно-морской базе "Клайд" в Шотландии произошел ядерный инцидент. Как пишет "Лента.ру", об этом заявило министерство обороны Великобритании.

Случившемуся присвоили категорию "А", что означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду. По данным ведомства, инцидент случился еще в первом квартале 2025 года.

Какие-либо подробности произошедшего не раскрываются. Отметим, что это не первый инцидент такого уровня, произошедший на этой базе.