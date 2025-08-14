НОВОСТИПроисшествия

Минобороны Великобритании заявило о "ядерном инциденте" на базе в Шотландии

Категория случившегося означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду

14 августа 2025, 23:05, ИА Амител

Ядерная угроза / Фото: unsplash.com
Ядерная угроза / Фото: unsplash.com

На военно-морской базе "Клайд" в Шотландии произошел ядерный инцидент. Как пишет "Лента.ру", об этом заявило министерство обороны Великобритании.

Случившемуся присвоили категорию "А", что означает наличие фактического или высокого потенциала радиоактивного выброса в окружающую среду. По данным ведомства, инцидент случился еще в первом квартале 2025 года. 

Какие-либо подробности произошедшего не раскрываются. Отметим, что это не первый инцидент такого уровня, произошедший на этой базе.

Происшествия

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:18:12 15-08-2025

Вообще анекдот, США самыми мощными в мире бомбами нанесли удар по ядерным объектам Ирана, никакого радиоактивного выброса не случилось. Это что за бомбы такие

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:40 15-08-2025

бомбаните уже там другдружку насовсем. надоели

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Колхозан

23:10:39 15-08-2025

учите матчасть. пАчитайьте как англичане ирланцем геноцид делали. как шотландцам прво первой очереди делали..

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров