Минобороны: ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой ВСУ
Пострадала и прикрывающая порт зенитная ракетная система NASAMS
31 августа 2025, 19:40, ИА Амител
Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Атака была произведена при помощи авиации, беспилотников и ракет. Кроме того, удар пришелся по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны подавлены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы и 112 украинских дронов.
20:42:16 31-08-2025
Какое счастье, что я и моё поколение призывались в Карабахскую и Чеченскую войны. Эти войны кажутся детскими шалостями по сравнению с СВО.
12:36:57 01-09-2025
Хорошая новость. Если правда