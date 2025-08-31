Минобороны: ВС РФ нанесли поражение портовой инфраструктуре, используемой ВСУ

Пострадала и прикрывающая порт зенитная ракетная система NASAMS

31 августа 2025, 19:40, ИА Амител

Российская армия нанесла поражение портовой инфраструктуре, используемой в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прикрывающей его зенитной ракетной системе NASAMS производства Норвегии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Атака была произведена при помощи авиации, беспилотников и ракет. Кроме того, удар пришелся по пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны подавлены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, две управляемые авиационные бомбы и 112 украинских дронов.