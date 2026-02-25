В Общественной палате поддержали введение оценки за поведение в школах

Армен Гаспарян назвал дисциплину основополагающей не только в учебе, но и в жизни

25 февраля 2026, 07:44, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян поддержал инициативу о введении в школах оценки за поведение. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

«Я поддерживаю предложение по поводу введения оценки за поведение. Поведение — это в том числе и дисциплина. Дисциплина важна не только в учебе, это основополагающая вещь в жизни», — отметил Гаспарян.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка за поведение появится в школах с 1 сентября 2026 года.

С сентября 2025-го система оценивания уже проходит апробацию в шести регионах: Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Мордовии.

По данным министерства, главная задача нововведения — укрепление сознательной дисциплины. Оценивать поведение будут по ряду критериев: старательное обучение, прилежное поведение, участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.