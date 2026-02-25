В Общественной палате поддержали введение оценки за поведение в школах
Армен Гаспарян назвал дисциплину основополагающей не только в учебе, но и в жизни
25 февраля 2026, 07:44, ИА Амител
Первый заместитель председателя комиссии по просвещению и воспитанию ОП РФ Армен Гаспарян поддержал инициативу о введении в школах оценки за поведение. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.
«Я поддерживаю предложение по поводу введения оценки за поведение. Поведение — это в том числе и дисциплина. Дисциплина важна не только в учебе, это основополагающая вещь в жизни», — отметил Гаспарян.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что оценка за поведение появится в школах с 1 сентября 2026 года.
С сентября 2025-го система оценивания уже проходит апробацию в шести регионах: Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Мордовии.
По данным министерства, главная задача нововведения — укрепление сознательной дисциплины. Оценивать поведение будут по ряду критериев: старательное обучение, прилежное поведение, участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
09:03:46 25-02-2026
Давайте введем лучше оценки за поведение чиновников!
09:27:03 25-02-2026
Мне в школе за поведение прям в журнал по предмету лепили. Считаю заслужено.
11:27:52 25-02-2026
Обеими руками за! Только критерии оценки надо бы проработать, что бы это не превратилось в формальность, а возымело реальное действие.
16:04:47 25-02-2026
Гость (11:27:52 25-02-2026) Обеими руками за! Только критерии оценки надо бы проработать...
Строем ходить не желаешь? Под бравурные марши? Прямо с работы в загон, а потом опять на работу?