В документе отражены нормы, установленные СанПиН

30 августа 2025, 09:48, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минпросвещения России утвердило единые правила организации учебного дня для школ, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.

В частности, занятия в образовательных учреждениях страны должны начинаться не раньше 08:00 и завершаться не позднее 19:00 при условии работы второй смены.

Особый порядок предусмотрен для отдельных классов. Так, обучение в пятых и девятых классах, а также для школьников с ограниченными возможностями здоровья должно проходить исключительно в первую смену.

«Нулевые уроки и обучение в три смены недопустимы. Занятия второй смены должны заканчиваться максимум в 19 часов», – сообщил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.

