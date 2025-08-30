Минпросвещения установило единое время школьного дня в России
В документе отражены нормы, установленные СанПиН
30 августа 2025, 09:48, ИА Амител
Минпросвещения России утвердило единые правила организации учебного дня для школ, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы ведомства.
В частности, занятия в образовательных учреждениях страны должны начинаться не раньше 08:00 и завершаться не позднее 19:00 при условии работы второй смены.
Особый порядок предусмотрен для отдельных классов. Так, обучение в пятых и девятых классах, а также для школьников с ограниченными возможностями здоровья должно проходить исключительно в первую смену.
«Нулевые уроки и обучение в три смены недопустимы. Занятия второй смены должны заканчиваться максимум в 19 часов», – сообщил начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев.
Ранее Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания.
11:03:49 30-08-2025
Нежизнеспособные писульки!
15:32:13 30-08-2025
Гость (11:03:49 30-08-2025) Нежизнеспособные писульки!... Мозги зато этими писульками они знатно выносят! Скоро в школах некому учить будет.