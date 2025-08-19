Согласно рекомендациям ведомства, каждый из периодов отдыха должен длиться минимум неделю

19 августа 2025, 09:15, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минпросвещения РФ составило календарь школьных каникул на новый учебный год, который продлится с 1 сентября 2025-го по 26 мая 2026 года. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Каникулы при обучении школьников по четвертям должны длиться не менее семи дней. Их рекомендуют проводить в следующее даты:

с 25 октября по 2 ноября 2025 года;

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

с 28 марта по 5 апреля 2026 года;

с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Кроме того, Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для учащихся 1–9-х классов. С 1 сентября норма составит:

от 620 до 653 часов – в первом классе;

от 782 до 884 часов – во втором, третьем и четвертом классах;

от 986 до 1088 часов – в пятом классе;

от 1020 до 1122 часов – в шестом классе;

от 1088 до 1190 часов – в седьмом классе;

от 1122 до 1224 часов – в восьмом и девятом классах.

Как отметили в ведомстве, количество часов зависит от вариантов образовательных планов.

Ранее Минпросвещения показало, как должна выглядеть школьная форма по ГОСТу. Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут объяснил, что ГОСТ позволит стереть границы между детьми из семей с разным достатком и разной религией.