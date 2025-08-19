Минпросвещения утвердило календарь школьных каникул на 2025-2026 учебный год
Согласно рекомендациям ведомства, каждый из периодов отдыха должен длиться минимум неделю
19 августа 2025, 09:15, ИА Амител
Минпросвещения РФ составило календарь школьных каникул на новый учебный год, который продлится с 1 сентября 2025-го по 26 мая 2026 года. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Каникулы при обучении школьников по четвертям должны длиться не менее семи дней. Их рекомендуют проводить в следующее даты:
- с 25 октября по 2 ноября 2025 года;
- с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;
- с 28 марта по 5 апреля 2026 года;
- с 27 мая по 31 августа 2026 года.
Кроме того, Минпросвещения определило допустимую годовую учебную нагрузку для учащихся 1–9-х классов. С 1 сентября норма составит:
- от 620 до 653 часов – в первом классе;
- от 782 до 884 часов – во втором, третьем и четвертом классах;
- от 986 до 1088 часов – в пятом классе;
- от 1020 до 1122 часов – в шестом классе;
- от 1088 до 1190 часов – в седьмом классе;
- от 1122 до 1224 часов – в восьмом и девятом классах.
Как отметили в ведомстве, количество часов зависит от вариантов образовательных планов.
Ранее Минпросвещения показало, как должна выглядеть школьная форма по ГОСТу. Директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут объяснил, что ГОСТ позволит стереть границы между детьми из семей с разным достатком и разной религией.
Комментарии 0