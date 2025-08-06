Минпросвещения показало, как должна выглядеть школьная форма по ГОСТу
Стандарт позволит стереть границы между детьми из семей с разным достатком и разной религией
06 августа 2025, 20:35, ИА Амител
Минпросвещения РФ представило новый стандарт школьной формы и показало образцы из ткани, которые соответствуют ГОСТу. Об этом сообщает ТАСС.
Как объяснил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут, ГОСТ позволит стереть границы между детьми из семей с разным достатком и разной религией.
«Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», – сказал он.
Напомним, Минпромторг и Минпросвещения начали разработку нового ГОСТа еще в 2024 году. Во вступившем в силу с июля 2025-го стандарте прописан ряд параметров: характеристики ткани, безопасность фурнитуры, соответствие размерным признакам типовых фигур детей и гигиенические характеристики. ГОСТ должен защитить детей от некачественной одежды, а родителей – от лишних расходов.
20:52:10 06-08-2025
Девочка в красном пиджаке и штанах это стирает все границы между религиями и полами
21:00:47 06-08-2025
Чиновничья сбруя.
21:10:22 06-08-2025
Представляю пацанов первых классов, которые по пути домой после уроков, мимоходом залезли в песочницу!
21:18:23 06-08-2025
Тьфу, какая пакость!
21:18:25 06-08-2025
Девочке шляпку и будет Шапокляк. Это кто вообще такое придумал? Ну и да, как обычно - зимой в Сибири девочкам как раз в юбках-то ходить.
23:06:24 06-08-2025
Гость (21:18:25 06-08-2025) Девочке шляпку и будет Шапокляк. Это кто вообще такое придум... Вязаные колготки и панталоны с начёсом вс8 лучше чем мужские штаны.
(Потомки Клары Целкин и Розы Люксембург вольную получили. В штаны и пиджаки полезли)
11:38:40 07-08-2025
Гость (23:06:24 06-08-2025) Вязаные колготки и панталоны с начёсом вс8 лучше чем мужские... 1) В школе все это придется снимать, это где будет делаться? В общей раздевалке? Плюс таскать с собой, и потом опять надевать в конце уроков. 2) Пожалейте родителей - колготок же не напасешься, а они сейчас стоят отнюдь не копйеки 3) Вы такое носите до сих пор? Иначе я не понимаю, откуда такая приверженность к неуклюжему и неудобному. Форма должна быть прежде всего удобной и не стеснять движений. Юбка-карандаш с панталонами с начесом - пардон, это не про удобство, а про издевательство.
00:45:25 07-08-2025
Гость (21:18:25 06-08-2025) Девочке шляпку и будет Шапокляк. Это кто вообще такое придум... вот вы вроде возрастной человек, сами в школе в форме ходили - и туда же, вякать.
11:16:51 07-08-2025
Гость (00:45:25 07-08-2025) вот вы вроде возрастной человек, сами в школе в форме ходили... Какой милый выверт психики. Вы всерьез считаете, что тот, кто носил в школе неудобную форму из плохой ткани, которая лоснилась на, пардон, пятой точке после дня носки, в которой зимой холодно, а весной и летом жарко, обязательно будет считать, что форма - это хорошо?.. Или это по принципу - мы хорошо не жили, и вам не дадим?
21:58:04 06-08-2025
зато носового платка не надо, уже на шее висит
00:44:25 07-08-2025
Гость (21:58:04 06-08-2025) зато носового платка не надо, уже на шее висит... селюкам не понять
00:44:03 07-08-2025
у нас в школе форма уже 7 лет (по просьбе родителей) и все счастливы. И далеко не ради "материального уравнивания" - Частная дорогая школа, в год 300 000 р стоимость обучения. И примерно такая как на фото, кстати.
А также оценки за поведение - уже 3 года.
Отказ от мобильных в школе - правило используем 6 лет.
07:06:04 07-08-2025
Гость (00:44:03 07-08-2025) у нас в школе форма уже 7 лет (по просьбе родителей) и все с... гость, ты богатая Буратино. Не все могут за школу платить такие бешенные деньги, даже если тебе посчастливилось побывать на СВО.
09:18:17 07-08-2025
Гость (00:44:03 07-08-2025) у нас в школе форма уже 7 лет (по просьбе родителей) и все с... денег или знаний не хватило ребенка в гимназию определить?
11:18:07 07-08-2025
Гость (00:44:03 07-08-2025) у нас в школе форма уже 7 лет (по просьбе родителей) и все с... Это та шарашка на Горе на Парковой возле Барнаульского санатория?
05:55:37 07-08-2025
Чем уравняла великая французская революция? Гильотиной. Раньше знатным рубили головы топором, а низшее сословие вешали. Раньше в таких блеклых одеждах хоронили мужчин и женщин.
06:33:00 07-08-2025
Шляпы не хватает. Хотя нет, всё это и есть полная шляпа.
09:14:08 07-08-2025
Болтунизм. Уравнять- это когда каждый одет как он хочет.
09:48:42 07-08-2025
Человека встречают не по одежке, а по уму. А в советское время форма была хорошая и донашивалась еще несколько лет, по крайней мере у пацанов.
09:56:47 07-08-2025
Гость (09:48:42 07-08-2025) Человека встречают не по одежке, а по уму. А в советское вре... У девченок тоже красивая была!
12:15:24 07-08-2025
Гость (09:48:42 07-08-2025) Человека встречают не по одежке, а по уму. А в советское вре...
После школы что ли донашивалась? До армии? Чего вы чешете-то чушь всякую! Реально повальная деменция?
11:11:45 07-08-2025
Эх. Был в Большом театре в 1997 г. Легко русских от иностранцев было отличить - наши все в малиновых пиджаках (я в зеленом), и туфлях. Все иностранцы в джинсах и кроссовках. Не знаю, что лучше. Так и про форму. Логика есть об "уравнивании", но с другой стороны - это так неудобно в такой форме. Поэтому в 1991-1992 все ее перестали носить. Сам учился, знаю.
13:27:02 07-08-2025
у формы для девочек цвет красивый и жабо тоже прекрасно, но ооочень по взрослому выглядит. хотя, подросткам это должно понравиться- они всегда стремятся выглядеть старше.
14:43:46 07-08-2025
Элен без ребят (13:27:02 07-08-2025) у формы для девочек цвет красивый и жабо тоже прекрасно, но ...
Выглядеть старше, а не по-пенсионерски. Так в 70-е гг одевались чиновницы из райсполкома и завучи в школе, это я вам точно говорю
13:44:38 07-08-2025
так то парни и сейчас в костюмах ходят. А вот девочки кто в чем, одно время в брюках на бедрах трусы демонстрировали