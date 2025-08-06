Минпросвещения показало, как должна выглядеть школьная форма по ГОСТу

Стандарт позволит стереть границы между детьми из семей с разным достатком и разной религией

06 августа 2025, 20:35, ИА Амител

Пример школьной формы по ГОСТу / Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Минпросвещения РФ представило новый стандарт школьной формы и показало образцы из ткани, которые соответствуют ГОСТу. Об этом сообщает ТАСС.

Как объяснил директор департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения РФ Александр Реут, ГОСТ позволит стереть границы между детьми из семей с разным достатком и разной религией.

«Поэтому считаем, что важность этого вопроса сложно переоценить», – сказал он.

Напомним, Минпромторг и Минпросвещения начали разработку нового ГОСТа еще в 2024 году. Во вступившем в силу с июля 2025-го стандарте прописан ряд параметров: характеристики ткани, безопасность фурнитуры, соответствие размерным признакам типовых фигур детей и гигиенические характеристики. ГОСТ должен защитить детей от некачественной одежды, а родителей – от лишних расходов.