Минтранс подтвердил планы открыть аэропорт Геленджика

Как сообщают "Известия", полеты могут начаться уже 18 июля

09 июля 2025, 21:21, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Минтранс 9 июля подтвердил намерение возобновить работу аэропорта Геленджика. Об этом заявила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения", – говорится в сообщении.

К тому же ожидается, что до конца 2025 года завершатся работы по обновлению инфраструктуры аэропорта.

По информации "Известий", полеты могут начаться с 18 июля. По словам собеседника, рейсы в Геленджик будет совершать авиакомпания "Аэрофлот".