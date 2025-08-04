Миронов предложил дать родителям выходной 1 сентября

"Справедливая Россия — За правду" снова внесет документ

04 августа 2025, 21:51, ИА Амител

День знаний в Барнауле / Фото: amic.ru

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов призвал закрепить за родителями школьников право на официальный выходной 1 сентября. Как сообщает пресс-служба партии, норму предлагают закрепить в Трудовом кодексе.

«Наша фракция предлагает сделать 1 сентября, День знаний, выходным для родителей школьников. Чтобы они могли спокойно пойти с детьми на торжественную линейку, провести этот праздник вместе», – заявил Миронов.

Депутат отметил, что сейчас некоторые работодатели идут навстречу родителям и дают отгулы, однако право нужно закрепить в Трудовом кодексе. Соответствующий законопроект партия уже вносила на рассмотрение Госдумы в прошлом году, однако тогда его отклонили. Миронов подчеркнул, что фракция настаивает на принятии документа и будет вносить его на рассмотрение вновь.