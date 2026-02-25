Мишустин: все больше россиян хотят жить в селах

Для таких граждан нужно создавать привлекательные условия, отметил премьер

25 февраля 2026, 20:32, ИА Амител

Михаил Мишустин / Фото: amic.ru

Все большее число россиян хотят жить в селах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. Его слова приводит РИА Новости.

Как отметил председатель правительства, для таких граждан следует создавать привлекательные условия.

«Это, конечно, средства и в комплексное развитие сельских территорий, программу, и в опорные пункты, для того чтобы сформировать все необходимые условия и возможности, чтобы люди хотели жить на селе», — сказал Мишустин.

Российские власти оказывают селам постоянную системную поддержку, отметил премьер. По его словам, надбавки врачам и среднему медицинскому звену, которые ввел президент РФ Владимир Путин, "спасли нашу медицину, особенно на селе и в малых городах".

В ходе выступления Михаил Мишустин также сообщил, что ВВП России за последние три года увеличился более чем на 10%.