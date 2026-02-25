Мишустин: все больше россиян хотят жить в селах
Для таких граждан нужно создавать привлекательные условия, отметил премьер
25 февраля 2026, 20:32, ИА Амител
Все большее число россиян хотят жить в селах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом правительства в Госдуме. Его слова приводит РИА Новости.
Как отметил председатель правительства, для таких граждан следует создавать привлекательные условия.
«Это, конечно, средства и в комплексное развитие сельских территорий, программу, и в опорные пункты, для того чтобы сформировать все необходимые условия и возможности, чтобы люди хотели жить на селе», — сказал Мишустин.
Российские власти оказывают селам постоянную системную поддержку, отметил премьер. По его словам, надбавки врачам и среднему медицинскому звену, которые ввел президент РФ Владимир Путин, "спасли нашу медицину, особенно на селе и в малых городах".
В ходе выступления Михаил Мишустин также сообщил, что ВВП России за последние три года увеличился более чем на 10%.
20:38:54 25-02-2026
Какая феерическая чушь.
21:50:39 25-02-2026
Гость (20:38:54 25-02-2026) Какая феерическая чушь.... никакая не чушь, реально молодые люди и семьи не хотят жить в человейниках
01:20:27 26-02-2026
Гость (20:38:54 25-02-2026) Какая феерическая чушь.... в смысле? 80 проц моих друзей имеют загородный дом в пригороде +50 км от города и там проводят большую часть времени и всё лето!!! жить в человекофермах особенно в новостройках адских - точно нет
08:37:19 26-02-2026
Гость (01:20:27 26-02-2026) в смысле? 80 проц моих друзей имеют загородный дом в пригоро... Иметь загородный дом не значит жить в селе!
13:52:01 26-02-2026
Гость (08:37:19 26-02-2026) Иметь загородный дом не значит жить в селе!... Фирсово село типа. Но там жизнь совсем другого класса нежели в ипотечной коморке со скачущим на голове соседом впридачу,парковочными войнами,и прочими прелестями
10:05:39 26-02-2026
Гость (01:20:27 26-02-2026) в смысле? 80 проц моих друзей имеют загородный дом в пригоро... И с каких пор иметь дом в пригороде в довесок к благоустроенной квартире в городе и проводить в этом доме лето стало равняться жизни в селе?) Это называется "дача". Даже если люди там могут и зимой провести какое-то время, это все равно дача. Эти люди не завязаны ни на сельские школы, ни на тамошнюю медицину, ни еще на что-то. Имеют автомобиль, а то и не один и выбор, где жить в тот или иной отрезок времени. Как говорится, не надо путать туризм с эмиграцией. Кстати о птичках - когда друзья лет так семь-восемь назад покупали дом в пригороде, львиная доля продававшихся была от семей с детьми. Дети подросли и семья внезапно столкнулась с тем, что этих детей по любому поводу надобно везти в город - в школу, в секции и т.д. Хотя это был именно пригород. И жизнь на постоянку даже там оказалась, внезапно, не настолько комфортной, чтобы не встал вопрос о переезде в город.
13:54:03 26-02-2026
Гость (10:05:39 26-02-2026) И с каких пор иметь дом в пригороде в довесок к благоустроен... Просто модно стало корзиночку до самой армии в школы и садики возить. Там есть свои школы
20:50:46 25-02-2026
По его словам, надбавки врачам и среднему медицинскому звену, которые ввел президент РФ Владимир Путин, "спасли нашу медицину, особенно на селе и в малых городах".-сделайте хорошую зарплату и создай рабочие места на селе и все туда ломанутся несомненно...Д.Медведев наоборот все села хотел в города загнать...
21:03:02 25-02-2026
Многие россияне хотят жить в селе. Но не могут. Для молодых важны детсады и школы, для пожилых обязательна доступная медицина. Как Мишустин решит проблемы?
09:48:19 26-02-2026
Полностью согласен. Мне 50, есть своя квартира в Барнауле, и если бы в селе была развита инфраструктура и рабочие места с достойной зарплатой, то променял бы город на проживание в селе с удовольствием.
10:06:32 26-02-2026
Гость (09:48:19 26-02-2026) Полностью согласен. Мне 50, есть своя квартира в Барнаул... Квартирант, а что ты умеешь для села? Коров пасти? Быкам хвосты крутить? Землю пахать?
13:55:08 26-02-2026
Гость (10:06:32 26-02-2026) Квартирант, а что ты умеешь для села? Коров пасти? Быкам хво... У тебя устаревшее представление о жизни райцентров
21:03:08 25-02-2026
"Как отметил председатель правительства, для таких граждан следует создавать привлекательные условия."---------- Очередное лицемерие про российские деревни. Живу в городе, улицы весной и осенью не проехать, огромные лужи летом стиральное полотно и клубы пыли. Мэр говорит, денег на асфальт нету, надо ждать окончания СВО, а что говорить о бескрайных просторах деревень.
21:42:30 25-02-2026
Гость (21:03:08 25-02-2026) "Как отметил председатель правительства, для таких граждан с... Так они всегда рассуждаю о том, что нужно, необходимо и как оно должно быть
13:55:53 26-02-2026
Гость (21:03:08 25-02-2026) "Как отметил председатель правительства, для таких граждан с... Про какие улицы речь?
21:41:42 25-02-2026
И не хотят да "хотят", выкуриваемые из городов растущими, как на дрожжах, "нормативами" и тарифами...
13:56:56 26-02-2026
Гость (21:41:42 25-02-2026) И не хотят да "хотят", выкуриваемые из городов растущими, ка... Выкуривают из сел как раз. Чтобы взяли человейничек в ипотеку и вовлеклись в крысиные бега горожан
23:18:22 25-02-2026
Ну сказка
07:10:06 26-02-2026
Оно и видно по количеству понаехавших в город колхозников
08:38:16 26-02-2026
А сам-то он россиянин или как? Или хочет, но не может?
09:05:33 26-02-2026
еще один сказочный сказочник
10:12:05 26-02-2026
Два рыбака вылавливают сетью русалку. Один долго-долго смотрит на нее и выпускает ее в воду. Первый спрашивает-Зачем? Тот отвечает-Но как? Так и про деревню. А КАК там выжить?
16:01:30 26-02-2026
Гость (10:12:05 26-02-2026) Два рыбака вылавливают сетью русалку. Один долго-долго смотр... Два рыбака вылавливают сетью русалку. Всю ночь они любили её. Утром оказалось что это сом. Обоим рыбакам было очень стыдно.
10:23:36 26-02-2026
Попытка выдать желаемое за действительное
11:22:49 26-02-2026
А в реальности это звучит так: "Все больше россиян хотят жить в другой стране"!
12:02:24 26-02-2026
Пусть премьер-министр и покажет пример нам убогим, которые всё ещё мечтают
войти в зону комфорта где-нибудь в Москве или Питере.
Например, лет пять поживёт в Дресвянке...
Или в Прыганке... Да хотя бы в Корнилово или Гонохово!
14:25:11 26-02-2026
Гость (12:02:24 26-02-2026) Пусть премьер-министр и покажет пример нам убогим, которые в... Так он хоть где проживет со своими деньгами, и дом благоустроит и вертолет личный заведет, врачей, при случае, доставить)
16:55:32 26-02-2026
Гость (14:25:11 26-02-2026) Так он хоть где проживет со своими деньгами, и дом благоустр... Ну так а кто виноват, если у нас заасфальтировать дорогу или засыпать яму удается только по личному указанию президента...
Пусть покажет пример, и пусть в Дресвянке появится вертолетная площадка – мы не против!
14:21:14 26-02-2026
извечный спор что лучше город или село
удаленное обучение, дистанционная медицина и одностержневой портативный атомный электрогенератор для малых поселков
это будет то что надо
а речь идет не о близких к городам поселках а тех что отдалены на 500 -800 км вообще от всего
от цивилизации
но взамен -идеальная экология