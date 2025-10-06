"Много сладостей и фастфуда". Все больше барнаульских детей страдают от ожирения

Ситуацию усугубляют агрессивная реклама вредных товаров

За последние пять лет в Алтайском крае зафиксирован заметный рост числа детей с ожирением, сообщили NGS22 в региональном Минздраве.

«С 2020 по 2024 год общая частота случаев заболевания выросла с 1965 до 2789 на 100 тысяч детей. Первичная заболеваемость также увеличилась – с 416 до 649 на 100 тысяч. В Барнауле общая заболеваемость поднялась с 1458 до 2074, а первичная – с 370 до 448 на 100 тысяч детей», – отметили в ведомстве.

Врачи называют главной причиной изменения в питании: рост потребления фастфуда, сладостей, газированных напитков и обработанных продуктов. Ситуацию усугубляют агрессивная реклама вредных товаров и снижение качества рациона – дефицит овощей, фруктов и белковой пищи.

В Минздраве отмечают, что серьезное влияние оказывают и социально-экономические факторы. В семьях с низким и средним доходом недоедание часто сочетается с ожирением из-за перехода на дешевые высококалорийные продукты. При этом овощи и фрукты стоят дороже фастфуда и остаются менее доступными для многих жителей региона.