Мокрый снег и гололедица. О погоде в Барнауле 10 октября

В этот день в краевой столице температура поднимется до +3 градусов

10 октября 2025, 06:00, ИА Амител

Снегопад в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От 0 до +5 градусов ожидается в Алтайском крае 10 октября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшой мокрый снег, гололедные явления. В утренние часы на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Мокрый снег. В утренние часы на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.