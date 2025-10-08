Ожидается "по-настоящему холодная погода" с температурами ниже нормы

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается сильное понижение ночной температуры воздуха, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«По-настоящему холодная погода в течение всей недели прогнозируется в Сибири, в самых густонаселенных районах: Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области», – отметил Вильфанд.

Температура будет на 6–8 градусов ниже нормы. Минимальные значения ночью в Алтайском крае составят -6...-8 градусов.

В других регионах Сибири:

в Новосибирской области будет -4...-9 градусов;

в Кемеровской области ожидается -6...-11 градусов;

в Республике Хакасия и центре Красноярского края прогнозируется -9...-15 градусов;

в Республике Тыва – от -9 до -14 градусов;

в Иркутской области – от -10 до -13 градусов.

«Вполне себе нормальные морозы», – отметил синоптик.

Ранее в алтайском Гидрометцентре сообщили, что в регионе вскоре похолодает до совсем не осенних -10 градусов.