"Нормальные морозы" идут на Алтай и в другие регионы Сибири
Ожидается "по-настоящему холодная погода" с температурами ниже нормы
08 октября 2025, 13:10, ИА Амител
В Алтайском крае в ближайшее время ожидается сильное понижение ночной температуры воздуха, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«По-настоящему холодная погода в течение всей недели прогнозируется в Сибири, в самых густонаселенных районах: Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области», – отметил Вильфанд.
Температура будет на 6–8 градусов ниже нормы. Минимальные значения ночью в Алтайском крае составят -6...-8 градусов.
В других регионах Сибири:
- в Новосибирской области будет -4...-9 градусов;
- в Кемеровской области ожидается -6...-11 градусов;
- в Республике Хакасия и центре Красноярского края прогнозируется -9...-15 градусов;
- в Республике Тыва – от -9 до -14 градусов;
- в Иркутской области – от -10 до -13 градусов.
«Вполне себе нормальные морозы», – отметил синоптик.
Ранее в алтайском Гидрометцентре сообщили, что в регионе вскоре похолодает до совсем не осенних -10 градусов.
23:25:48 08-10-2025
Зима пришла неожиданно... Как всегда 😅
10:23:32 09-10-2025
Морозы нормальные, но не для октября