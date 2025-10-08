НОВОСТИОбщество

"Нормальные морозы" идут на Алтай и в другие регионы Сибири

Ожидается "по-настоящему холодная погода" с температурами ниже нормы

08 октября 2025, 13:10, ИА Амител

Граница зимы и осени / Фото: amic.ru

В Алтайском крае в ближайшее время ожидается сильное понижение ночной температуры воздуха, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«По-настоящему холодная погода в течение всей недели прогнозируется в Сибири, в самых густонаселенных районах: Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, а также в центре и на юге Иркутской области», – отметил Вильфанд.

Температура будет на 6–8 градусов ниже нормы. Минимальные значения ночью в Алтайском крае составят -6...-8 градусов. 

В других регионах Сибири:

  • в Новосибирской области будет -4...-9 градусов;
  • в Кемеровской области ожидается -6...-11 градусов;
  • в Республике Хакасия и центре Красноярского края прогнозируется -9...-15 градусов;
  • в Республике Тыва – от -9 до -14 градусов;
  • в Иркутской области – от -10 до -13 градусов.

«Вполне себе нормальные морозы», – отметил синоптик.

Ранее в алтайском Гидрометцентре сообщили, что в регионе вскоре похолодает до совсем не осенних -10 градусов.

Снегопад в Барнауле 6 октября / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Застыло время. Красивые фото Барнаула после первого снегопада в начале октября

Кажется, что снег уже не растает никогда и яркие цветы навсегда останутся замерзшими
Светлана
Светлана

23:25:48 08-10-2025

Зима пришла неожиданно... Как всегда 😅

Гость
Гость

10:23:32 09-10-2025

Морозы нормальные, но не для октября

