"Россия как моральный лидер человечества". Алексей Нечаев о будущем страны и новых людях

Как партия "Новые люди" планирует заменить мигрантов роботами

04 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Как остановить отток молодежи из провинциальных городов и какой станет Россия в будущем, в "Переговорке" на amic.ru рассказал руководитель фракции партии "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев. Поговорили о кардинальных изменениях, в которых нуждается современное образование (и они уже происходят), чтобы воспитать новых людей. Также узнали, как партия планирует заменить мигрантов роботами и что такое "Мигрант ID", который введут в стране уже летом 2026-го. Алексей Нечаев рассказал о сверхиндустриализации России и новом подходе к строительству городов. А еще – о том, как связаны Дед Мороз и партия "Новые люди".

Кто в "Переговорке"



Нечаев Алексей Геннадьевич – руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ. Основатель благотворительного фонда "Капитаны" и компании Faberlic.

Входит в состав комиссии при президенте РФ по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (с 2024 г.) и возглавляет наблюдательный совет АНО "Центр содействия добровольному переселению "Путь домой" (с декабря 2024 г.).



Автор/соавтор ряда законодательных инициатив. Среди них:

– система "Мигрант ID" (внедряется по всей стране с 2025 года);

– введение единого цифрового документа для граждан;

– поправки об обязательном учете мнения жителей при благоустройстве городских территорий и др.

01:12 Как остановить отток молодежи из Алтайского края. "Когда тебе есть что делать, ты можешь реализоваться и тебе интересно, то ты останешься". Алексей Нечаев рассказывает о партийной программе "Я в деле", а также объясняет, почему важно студентов сегодня обучать предпринимательству.

04:30 "У нас много преподавателей, которые сами ни разу не практиковали то, чему учат". Алексей Нечаев о том, каким должно быть современное образование для воспитания людей будущего.

07:29 "Мигрант на блюдечке". Что такое "Мигрант ID" и цифровой профиль, который летом 2026-го заработает по всей России.

10:37 "Вместо мигрантов, но для людей". Как Алексей Нечаев и его партия планируют заменить мигрантов роботами.

12:59 О "сверхиндустриализации" России. А также о том, как внедрить современные технологии в сельское хозяйство и за счет чего.

16:18 "Города – строить по-другому". Зачем партия "Новые люди" предлагает строить города-спутники. "Такой проект, чтобы у людей возник интерес этот проект реализовать и жить в нем", – говорит Нечаев.

19:46 "От технологического суверенитета перейти к технологическому лидерству". Какой видит Россию будущего лидер "Новых людей".

22:22 "Собираемся расширить фракцию": о планах на выборный 2026 год.

22:33 "Верите ли вы в Деда Мороза?" "Новые люди" – это те, кто сами стали Дедами Морозами, рассказывает Алексей Нечаев.

24:56 Что из прошлого мешает развиваться России?

26:10 "Повстанец и моральный лидер человечества". Как одним словом охарактеризовать Россию из послезавтра?