"Россия как моральный лидер человечества". Алексей Нечаев о будущем страны и новых людях
Как партия "Новые люди" планирует заменить мигрантов роботами
04 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Как остановить отток молодежи из провинциальных городов и какой станет Россия в будущем, в "Переговорке" на amic.ru рассказал руководитель фракции партии "Новые люди" в Государственной Думе Алексей Нечаев. Поговорили о кардинальных изменениях, в которых нуждается современное образование (и они уже происходят), чтобы воспитать новых людей. Также узнали, как партия планирует заменить мигрантов роботами и что такое "Мигрант ID", который введут в стране уже летом 2026-го. Алексей Нечаев рассказал о сверхиндустриализации России и новом подходе к строительству городов. А еще – о том, как связаны Дед Мороз и партия "Новые люди".
Кто в "Переговорке"
Нечаев Алексей Геннадьевич – руководитель фракции "Новые люди" в Государственной Думе РФ. Основатель благотворительного фонда "Капитаны" и компании Faberlic.
Входит в состав комиссии при президенте РФ по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (с 2024 г.) и возглавляет наблюдательный совет АНО "Центр содействия добровольному переселению "Путь домой" (с декабря 2024 г.).
Автор/соавтор ряда законодательных инициатив. Среди них:
– система "Мигрант ID" (внедряется по всей стране с 2025 года);
– введение единого цифрового документа для граждан;
– поправки об обязательном учете мнения жителей при благоустройстве городских территорий и др.
01:12 Как остановить отток молодежи из Алтайского края. "Когда тебе есть что делать, ты можешь реализоваться и тебе интересно, то ты останешься". Алексей Нечаев рассказывает о партийной программе "Я в деле", а также объясняет, почему важно студентов сегодня обучать предпринимательству.
04:30 "У нас много преподавателей, которые сами ни разу не практиковали то, чему учат". Алексей Нечаев о том, каким должно быть современное образование для воспитания людей будущего.
07:29 "Мигрант на блюдечке". Что такое "Мигрант ID" и цифровой профиль, который летом 2026-го заработает по всей России.
10:37 "Вместо мигрантов, но для людей". Как Алексей Нечаев и его партия планируют заменить мигрантов роботами.
12:59 О "сверхиндустриализации" России. А также о том, как внедрить современные технологии в сельское хозяйство и за счет чего.
16:18 "Города – строить по-другому". Зачем партия "Новые люди" предлагает строить города-спутники. "Такой проект, чтобы у людей возник интерес этот проект реализовать и жить в нем", – говорит Нечаев.
19:46 "От технологического суверенитета перейти к технологическому лидерству". Какой видит Россию будущего лидер "Новых людей".
22:22 "Собираемся расширить фракцию": о планах на выборный 2026 год.
22:33 "Верите ли вы в Деда Мороза?" "Новые люди" – это те, кто сами стали Дедами Морозами, рассказывает Алексей Нечаев.
24:56 Что из прошлого мешает развиваться России?
26:10 "Повстанец и моральный лидер человечества". Как одним словом охарактеризовать Россию из послезавтра?
"Моральный лидер человечества". Алексей Нечаев
Не сильно, выше крыши взетел ???
10:08:51 04-12-2025
Гость (09:48:52 04-12-2025) "Моральный лидер человечества". Алексей Нечаев Не сильно... Это он Росси матушке и нас соответственно, весь мир будем вести за собой и моральным принципам учить. С себя начали по традиции и чтоб остальным пример показать, что может и должен человек православный без ютубов и прочей нечести
11:23:42 04-12-2025
В Госдуму они попали только благодаря крайне удачному названию. Вот новое красивое название. Да берите выше - на землю пришел мессия.
12:17:20 04-12-2025
Воплощение иллюзии масштаба.
15:33:24 11-12-2025
очень верные и правильные слова. и по отзывам приезжих из других стран то же самое получается.