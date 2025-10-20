Глава партии "Новые люди" Нечаев спрогнозировал конец миграционного беспорядка в России

Президент Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики до 2030 года, включающую предложения партии

20 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Владимир Путин и Алексей Нечаев / Фото: kremlin.ru

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев назвал указ президента о новой миграционной политике "концом мигрантского беспредела". Документ, в который вошли ключевые инициативы партии, вводит систему "Мигрант ID" и усиливает цифровой контроль за иностранцами, приезжающими в Россию. Теперь мигранты будут обязаны регистрировать место проживания и работы, а любое нарушение закона приведет к депортации.

Согласно утвержденной концепции миграционной политики до 2030 года, Россия переходит к полному цифровому учету иностранных граждан. Новая система "Мигрант ID" уже действует в Москве и Подмосковье, а с лета 2026 года станет обязательной во всех регионах страны, включая Алтайский край.

Система предназначена не только для упрощения документооборота. Она позволяет отслеживать место жительства, трудоустройство и уровень доходов мигрантов. При выявлении нарушений миграционного законодательства предусмотрена депортация. Кроме того, в документе закреплено правило, согласно которому родственники мигрантов, не работающие и не обучающиеся, подлежат выселению.

«Это полностью совпадает с нашей концепцией: стране нужны люди, которые трудятся, а не те, кто занимается непонятно чем», – подчеркнул Алексей Нечаев.

Под контролем будут и мигрантские гетто. "Новые люди" уже внесли в Госдуму законопроект, позволяющий регионам определять максимально допустимую долю иностранцев в каждом районе. Если этот показатель будет превышен, местные власти смогут ограничивать сдачу жилья мигрантам. Такой подход, по словам Нечаева, повысит безопасность граждан и снизит уровень преступности.

«"Мигрант ID" – это реальный шаг к умной и справедливой миграционной политике. Теперь важно добиться эффективного внедрения на местах и прозрачного контроля», – подытожил лидер партии.

"Новые люди" / Фото: пресс-служба партии

Как ранее сообщал amic.ru, Владимир Путин поддержал и другие инициативы партии "Новые люди". В частности, глава государства одобрил предложение Алексея Нечаева о привлечении ветеранов специальной военной операции к работе в подразделениях МВД для усиления контроля над миграционными процессами. Помимо этого, президент согласился с необходимостью реформы таможенного законодательства и легализации рынка "красивых" автомобильных номеров, что позволит пополнить федеральный и региональные бюджеты.