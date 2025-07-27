Мощные лесные пожары охватили российско-турецкую АЭС

Информации о пострадавших пока нет

27 июля 2025, 11:40, ИА Амител

Тушение пожара в Турции / Фото: Mash

Российско-турецкая атомная электростанция "Аккую" окружена лесными пожарами. Авиация РФ уже подключила свою технику. Об этом сообщает Mash.

Утром 27 июля к месту происшествия вылетели российские самолеты Бе-200 и вертолеты Ми-8. Известно, что в районе возгорания работают более десяти тысяч россиян – все они задействованы на строительстве станции. Данных о пострадавших пока нет.

26 июля лесной пожар вспыхнул в окрестностях турецкого города-миллионника Бурса. Огонь разросся быстро из-за сильного ветра, информирует РИА Новости.

Как рассказал министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу, днем огонь тушили 13 самолетов. С его слов, пламя распространилось на территории порядка 110 гектаров. Жителей двух деревень эвакуировали. Кроме того, из-за пожара перекрыли ключевую трассу Бурса – Анкара.

"Аккую" – первая атомная электростанция в Турции, которую строят при участии России. Она находится в провинции Мерсин, на берегу Средиземного моря. Сооружение состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+.