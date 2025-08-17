Мошенники начали звонить россиянам под видом операторов сотовой связи

Потенциальных жертв запугивают реестром "серых" SIM-карт и блокировкой

17 августа 2025, 15:02, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками кол-центров сотовых операторов. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники пытаются убедить людей, что их номер оказался в реестре "серых" SIM-карт.

Аферисты утверждают, что из-за попадания в реестр номер может быть заблокирован. Для удаления номера из реестра они просят назвать ФИО владельца, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС или код из SMS-сообщения. Получив эти сведения, у мошенников появляется доступ к личному кабинету жертвы, где хранятся персональные данные.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники звонят семьям погибших военнослужащих и пытаются обмануть их под видом передачи наград. В регионе зафиксировали уже несколько подобных случаев.