Мошенники начали звонить россиянам под видом операторов сотовой связи
Потенциальных жертв запугивают реестром "серых" SIM-карт и блокировкой
17 августа 2025, 15:02, ИА Амител
Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками кол-центров сотовых операторов. Как сообщает РИА Новости, злоумышленники пытаются убедить людей, что их номер оказался в реестре "серых" SIM-карт.
Аферисты утверждают, что из-за попадания в реестр номер может быть заблокирован. Для удаления номера из реестра они просят назвать ФИО владельца, адрес электронной почты, номер ИНН или СНИЛС или код из SMS-сообщения. Получив эти сведения, у мошенников появляется доступ к личному кабинету жертвы, где хранятся персональные данные.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае мошенники звонят семьям погибших военнослужащих и пытаются обмануть их под видом передачи наград. В регионе зафиксировали уже несколько подобных случаев.
15:31:32 17-08-2025
Не может быть такого, у нас мессенджеры заблокировали, до нас не дозвониться, так все говорят и пишут))
16:16:12 17-08-2025
Ну, значит, нужно запретить сотовую связь, верно?
🤣
16:38:18 17-08-2025
Кхм... (16:16:12 17-08-2025) Ну, значит, нужно запретить сотовую связь, верно?🤣... Будут дозваниваться на стационарные телефоны. Общение только письмами написанными гусиными перьями))
20:22:43 17-08-2025
ВВП (16:38:18 17-08-2025) Будут дозваниваться на стационарные телефоны. Общение только... Не, стационарные телефоны обязательно останутся. Они намертво привязаны проводами к определенному местоположению. И их очень удобно слушать. В государственных целях, разумеется.
02:08:57 20-08-2025
Почему государство все переложили на людей? ,,Не берите трубку, не разговаривайте, не передавайте сведения,,? А когда этих гадов мошенников будут вычислять, пеленговать, отлавливать и сажать?!
02:12:45 20-08-2025
Когда наконец этих гадов будут вычислять, отлавливать и сажать?!