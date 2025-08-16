В Алтайском крае мошенники обманывают семьи погибших военных под видом передачи наград
Правоохранители предупреждают: при поступлении подобных звонков необходимо прекратить разговор
16 августа 2025, 12:20, ИА Амител
В Алтайском крае мошенники звонят семьям погибших военнослужащих и пытаются обмануть их под видом передачи наград. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
В регионе зафиксировали несколько случаев, когда родственникам погибших военных поступали звонки от неизвестных. Они представлялись сотрудниками военного комиссариата Алтайского края и оповещали о якобы записи на прием. При этом они перечисляли время, дату и список документов для передачи награды. Чтобы завершить "регистрацию", злоумышленники просили назвать код из сообщения.
«Телефон звонящего скрыт, код из сообщения передавать нельзя! Так действуют мошенники. Под предлогом передачи государственных наград они пытаются получить доступ к персональным данным и впоследствии – к вашим денежным средствам», – отметили в ведомстве.
Также правоохранители подчеркнули, что военный комиссариат Алтайского края не передает награды родственникам, а также не ведет электронную запись на прием, требующую каких-либо подтверждений.
Жителей края просят прекращать разговор при поступлении подобных звонков.
14:49:24 16-08-2025
Ну это вообще жесть, наверное нашим доблестным полицейским надо бы прекратить это немедленно. А этих (не могу их назвать человеками), за госизмену отправить.
16:59:31 16-08-2025
Иванна (14:49:24 16-08-2025) Ну это вообще жесть, наверное нашим доблестным полицейским н... Сдается мне, что если бы хотели, то реально бы прекратили, а не ссылались на то, что это укропы и их не достать. А то несколько лет назад Пакетом Яровой всех лечили, поднимая цены. Якобы для безопасности. Теперь лечат отключением связи, опять же ради безопасности. А может быть мы сами о своей безопасности заботиться начнем, хоть иногда мозги включая?
18:55:56 16-08-2025
Вот уроды, ничего святого
20:16:26 16-08-2025
Да этих пи..... На сво пусть им очко продуют
20:59:40 16-08-2025
Награду погибшим вручает военный комиссар военкомата, который занимался организацией похорон.