В Алтайском крае мошенники обманывают семьи погибших военных под видом передачи наград

Правоохранители предупреждают: при поступлении подобных звонков необходимо прекратить разговор

16 августа 2025, 12:20, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае мошенники звонят семьям погибших военнослужащих и пытаются обмануть их под видом передачи наград. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В регионе зафиксировали несколько случаев, когда родственникам погибших военных поступали звонки от неизвестных. Они представлялись сотрудниками военного комиссариата Алтайского края и оповещали о якобы записи на прием. При этом они перечисляли время, дату и список документов для передачи награды. Чтобы завершить "регистрацию", злоумышленники просили назвать код из сообщения.

«Телефон звонящего скрыт, код из сообщения передавать нельзя! Так действуют мошенники. Под предлогом передачи государственных наград они пытаются получить доступ к персональным данным и впоследствии – к вашим денежным средствам», – отметили в ведомстве.

Также правоохранители подчеркнули, что военный комиссариат Алтайского края не передает награды родственникам, а также не ведет электронную запись на прием, требующую каких-либо подтверждений.

Жителей края просят прекращать разговор при поступлении подобных звонков.

Комментарии 5

Avatar Picture
Иванна

14:49:24 16-08-2025

Ну это вообще жесть, наверное нашим доблестным полицейским надо бы прекратить это немедленно. А этих (не могу их назвать человеками), за госизмену отправить.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:59:31 16-08-2025

Иванна (14:49:24 16-08-2025) Ну это вообще жесть, наверное нашим доблестным полицейским н... Сдается мне, что если бы хотели, то реально бы прекратили, а не ссылались на то, что это укропы и их не достать. А то несколько лет назад Пакетом Яровой всех лечили, поднимая цены. Якобы для безопасности. Теперь лечат отключением связи, опять же ради безопасности. А может быть мы сами о своей безопасности заботиться начнем, хоть иногда мозги включая?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:55:56 16-08-2025

Вот уроды, ничего святого

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ден

20:16:26 16-08-2025

Да этих пи..... На сво пусть им очко продуют

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:40 16-08-2025

Награду погибшим вручает военный комиссар военкомата, который занимался организацией похорон.

  -3 Нравится
Ответить
