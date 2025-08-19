Мошенники стали вынуждать россиян звонить первыми

Такой подход позволяет злоумышленникам обходить антифрод-системы

МВД отмечает распространение схем, при которых злоумышленники вынуждают людей самостоятельно звонить по телефонам, указанным в поддельных предупреждениях. Об этом заявили Telegram-канале российской Киберполиции.

Аферисты рассылают сообщения о якобы несанкционированном доступе к аккаунтам на государственных порталах, необходимости переоформления документов или проблемах с оплатой услуг и штрафов. Гражданина призывают немедленно перезвонить по указанному телефону.

Отмечается, что такой подход позволяет злоумышленникам обходить антифрод-системы, которые ориентированы на выявление и блокировку подозрительных входящих звонков. Человек, самостоятельно инициирующий звонок, становится более уязвимым, так как уровень доверия к собеседнику выше, а системы безопасности не распознают исходящий контакт как подозрительный.