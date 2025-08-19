Мошенники стали вынуждать россиян звонить первыми
Такой подход позволяет злоумышленникам обходить антифрод-системы
19 августа 2025, 21:01, ИА Амител
МВД отмечает распространение схем, при которых злоумышленники вынуждают людей самостоятельно звонить по телефонам, указанным в поддельных предупреждениях. Об этом заявили Telegram-канале российской Киберполиции.
Аферисты рассылают сообщения о якобы несанкционированном доступе к аккаунтам на государственных порталах, необходимости переоформления документов или проблемах с оплатой услуг и штрафов. Гражданина призывают немедленно перезвонить по указанному телефону.
Отмечается, что такой подход позволяет злоумышленникам обходить антифрод-системы, которые ориентированы на выявление и блокировку подозрительных входящих звонков. Человек, самостоятельно инициирующий звонок, становится более уязвимым, так как уровень доверия к собеседнику выше, а системы безопасности не распознают исходящий контакт как подозрительный.
22:25:21 19-08-2025
Ну, разумеется, нужно запретить мобильную связь. Или хотя бы ограничить - не более 4 звонков в день.
🤣
07:02:40 20-08-2025
Кхм... (22:25:21 19-08-2025) Ну, разумеется, нужно запретить мобильную связь. Или хотя бы... Мозги нужно некоторым гражданам хоть иногда использовать.
08:29:36 20-08-2025
Кхм... (22:25:21 19-08-2025) Ну, разумеется, нужно запретить мобильную связь. Или хотя бы... Не барнаулец, да? .... ибо в барнауле уже и так все меньше мест откуда можно позвонить и уж темболее перевести бабки вследствие отсутствия тыртырнета.