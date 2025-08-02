Мошенники похитили 2,5 млн рублей у отдыхавшего на Алтае туриста

Сын пытался убедить мужчину, что его обманывают, но тот все равно перевел деньги аферистам

02 августа 2025, 12:09, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

53-летний житель Архангельской области стал жертвой мошенников во время отдыха в Республике Алтай, сообщили в МВД региона.

Мужчине позвонил якобы курьер и спросил, куда нужно доставить посылку. Звонок не вызвал у туриста подозрений, так как до этого ему уже приходила посылка, от которой он отказался. Он сказал, что заказ отменен и посылка не нужна. Тогда курьер попросил повторно оформить отказ и назвать код из SMS.

«Позднее потерпевшему поступило уведомление о входе на портал Госуслуг, а также два номера для обратной связи, по одному из которых он и позвонил. Как выяснилось, оба номера принадлежали аферистам. Во время беседы мужчине сообщили, что озвученный ранее им код позволил злоумышленникам оформить доверенность, согласно которой они могут распоряжаться всеми его финансами. Для её аннулирования ему предложили обналичить денежные средства и через банкомат перевести деньги на указанные счета. Сумма перевода составила 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Позже туристу позвонили и сказали, что на него и его жену оформлены четыре заявки на кредит. Для их закрытия попросили оформить заем и перевести его на специальный счет. Во этот раз сумма перевода составила уже 1 млн рублей.

Мужчина при этом заподозрил неладное и обсудил происходящее с сыном. Он попытался объяснить отцу, что его обманывают мошенники. Но даже после этого потерпевший поехал к банкомату и осуществил очередной перевод.

В общей сложности за пять дней мужчина перечислил афериста 2,541 млн рублей. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.