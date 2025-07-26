Жительница Рубцовска перевела мошенникам 600 тысяч рублей в надежде приумножить сбережения
Правоохранители возбудили уголовное дело
26 июля 2025, 15:00, ИА Амител
Жительница Рубцовска отдала мошенникам около 600 тысяч рублей в надежде их приумножить, сообщили в МВД Алтайского края.
51-летняя горожанка вступила в переписку в мессенджере с неизвестным мужчиной, который предложил ей хорошо заработать на бирже.
Для начала незнакомец попросил пополнить баланс в личном кабинете. В итоге женщина в течение нескольких дней перевела на неизвестный счет около 600 тысяч рублей, а сам "брокер" после этого перестал выходить на связь.
Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.
Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.
15:56:30 26-07-2025
А так хотелось разбогатеть...
17:10:59 26-07-2025
Поганой метлой ее изполиции выгнать надо . Лохушка драная
21:11:07 26-07-2025
Чему бы грабли не учили,а сердце верит в чудеса