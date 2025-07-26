Жительница Рубцовска перевела мошенникам 600 тысяч рублей в надежде приумножить сбережения

Правоохранители возбудили уголовное дело

26 июля 2025, 15:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Жительница Рубцовска отдала мошенникам около 600 тысяч рублей в надежде их приумножить, сообщили в МВД Алтайского края.

51-летняя горожанка вступила в переписку в мессенджере с неизвестным мужчиной, который предложил ей хорошо заработать на бирже.

Для начала незнакомец попросил пополнить баланс в личном кабинете. В итоге женщина в течение нескольких дней перевела на неизвестный счет около 600 тысяч рублей, а сам "брокер" после этого перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее в Алтайском крае глава бедной многодетной семьи отдал мошенникам 800 тысяч рублей. Мужчина рассчитывал разбогатеть на инвестициях.