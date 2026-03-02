Мошенники в Алтайском крае заманивают жертв фейковыми списками призывников

В сообщениях спрятаны опасные вирусы

02 марта 2026, 12:31, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Жители Алтайского края столкнулись с обновленной схемой мошенничества. Преступники активно рассылают через мессенджеры сообщения со ссылками на якобы официальные списки призывников на 2026 год.

При переходе по ссылке пользователь рискует заразить смартфон вредоносным ПО. Об опасности предупредил Илья Казарин, начальник управления по надзору за уголовно‑процессуальной деятельностью прокуратуры Алтайского края в эфире программы "Интервью дня" информационного телеканала "Катунь 24".

Мошенники эксплуатируют естественный интерес людей, прежде всего — мужчин, к информации о собственном включении в призывные списки.

Получив сообщение, пользователь переходит по ссылке и вместо списка загружает вирус.

Последствия могут быть серьезными: у злоумышленников появляется полный доступ к смартфону, с банковских счетов похищаются деньги, а на имя жертвы оформляются займы в микрокредитных организациях.

По словам Казарина, преступники не отказываются и от проверенных методов обмана. Они также рассылают изображения с провокационными подписями "Посмотри, не ты ли на фотографии" и заманивают ссылками на "голосования" в различных рейтингах.

«Будьте бдительны: любая неожиданная ссылка может стать точкой входа для злоумышленников», — подчеркнул Илья Казарин.

Чтобы избежать попадания в ловушку, прокуратура призывает не переходить по подозрительным ссылкам в мессенджерах, не скачивать файлы от неизвестных отправителей, а также проверять достоверность информации через официальные источники — военкоматы, "Госуслуги".

Накануне россиянам рассказали о главных уловках аферистов перед 8 Марта. Мошенники массово обзванивают и рассылают сообщения от имени курьерских служб и "Почты России", предлагая подтвердить доставку цветов или подарков.