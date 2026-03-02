Россиянам рассказали о главных уловках аферистов перед 8 Марта
Мошенники массово обзванивают и рассылают сообщения от имени курьерских служб и "Почты России", предлагая подтвердить доставку цветов или подарков
02 марта 2026, 08:33, ИА Амител
В преддверии Международного женского дня злоумышленники активизируют традиционные схемы обмана. О самых распространенных из них РИА Новости рассказал основатель компании "Интернет-Розыск" Игорь Бедеров.
По его словам, мошенники массово обзванивают и рассылают сообщения от имени курьерских служб и "Почты России", предлагая подтвердить доставку цветов или подарков. Для "идентификации" просят назвать код из СМС.
Еще одна схема — уведомления о выигрыше косметики, украшений или сертификатов, где жертву просят оплатить доставку или перейти по вредоносной ссылке.
Отдельно эксперт выделил взлом аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, откуда друзьям рассылают сообщения с просьбой срочно перевести деньги на подарок. Также популярны поддельные сайты с подозрительно низкими ценами на цветы и ювелирные украшения.
Бедеров рекомендует соблюдать цифровую гигиену: проверять информацию на официальных ресурсах, а при звонке из службы доставки — перезванивать по номеру с официального сайта компании. Главное правило: ни одна настоящая организация никогда не запрашивает код из СМС.
«Не поддавайтесь давлению. Мошенники создают искусственное ощущение срочности — "акция ограничена", "посылка будет возвращена". Взвешенное решение и проверка информации — ваша лучшая защита», — заключил эксперт.
